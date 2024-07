Clara Soccini in concerto nella sua Varese: “Grazie, è bellissimo essere qui”

Un pubblico davvero unico quello che ha accolto Clara Soccini ai Giardini Estensi di Varese nella serata di domenica 21 luglio. In tanti aspettavano il momento di poter vedere e riabbracciare la cantante di Travedona Monate che nell’ultimo anno è stata impegnata in giro per i palcoscenici di tutta Italia, non ultimo quello del Festival di Sanremo.

I genitori, gli amici d’infanzia, le sue ex professoresse, i vicini di casa, i concittadini, ma anche le super fan arrivate da Milano e le giovani telespettatrici di Mare Fuori. Tutti erano lì per lei e per cantare le hit che nel giro di pochi mesi sono arrivate in cima alle classifiche. Clara sale sul palcoscenico del Varese Summer Festival accompagnata dalla band, è emozionata, dà inizio alla scaletta e saluta la sua Varese.

Appena un cenno al microfono e il pubblico applaude con tutta l’ energia possibile: in tanti urlano il suo nome, le dicono “sei bellissima”, “ciao Clara”, “Sono qui”. Tanti segni d’affetto, molti da parte di coloro che conoscono la giovane cantante fin da quando era una bambina.

È la stessa Clara a ricordare proprio i primi passi, senza riuscire a trattenere le lacrime: «Sono qui, nella provincia dove sono cresciuta. Sono molto felice perché questa città ha visto il mio sogno crescere e le mie canzoni raccontano quello che abbiamo vissuto. C’è qua tutta la mia famiglia e tra il pubblico vedo tanti miei amici. Sono davvero emozionata».

Le fotocamere di telefonini sono accese, puntate sul palcoscenico, tutti vogliono un ricordo della serata. In pochi riescono a trattenere la voglia di alzarsi in piedi, pian piano le sedie si svuotano, fino a quando si è tutti sotto palco per essere più vicini a Clara e cantare “Diamanti Grezzi” in coro.

In scaletta ci sono tutte le sue hit: Ragazzi Fuori eseguita anche durante la serie TV Mare Fuori, Boulevard che dedicata alla madre Francesca presente tra il pubblico, Origami all’alba, Un milioni di notti, Ghetto Love e così via. I cartelli preparati dal pubblico sono tanti, Clara si ferma a leggerli uno ad uno, saluta le persone che riconosce ma non perde il ritmo dello spettacolo. Tanta l’emozione.

«Una serata bellissima, sono felicissima e ringrazio tutte le persone che sono qui stasera, era la data alla quale tenevo di più ed è stato bello riabbracciare tutti», commenta appena concluso il concerto, non prima di essersi fermata a firmare autografi e fare un selfie con tutti coloro che l’hanno aspettata sotto transenna.