Con il nuovo sistema di raccolta rifiuti a Busto Arsizio non è andato tutto bene. Agesp studia nuove strategie

Dal 1° luglio a Busto Arsizio è finito il periodo transitorio per il passaggio al nuovo sistema della tariffa puntuale che ha introdotto il sacco azzurro col chip, al posto di quello viola, per i rifiuti indifferenziati e le cose in città non sono andate benissimo.

In molti in questi giorni stanno postando foto sui social che ritraggono sacchi non conformi non ritirati dagli operatori di Agesp e cestini pubblici riempiti di rifiuti. D’ora in poi, infatti, gli operatori ecologici non ritireranno più i sacchi che non rispettano le regole introdotte gradualmente nei mesi scorsi.

Proprio per questo Agesp e amministrazione stanno studiando una strategia congiunta con l’ufficio ecologia e il comando di Polizia Locale. Sostanzialmente verranno introdotte le sanzioni. Proprio questa sera, lunedì, si è svolta una riunione per fare il punto della situazione ad una settimana dalla chiusura del periodo transitorio

Quello che ne è emerso è la presa d’atto di diverse situazioni di irregolarità domestiche e non domestiche tra chi continuava ad usare il sacco viola e chi ha provato ad utilizzare sacchi azzurri tarocchi (non taggati) nella speranza di gabbare l’occhio attento dei netturbini. A questi problemi si aggiunge, inoltre, un periodo di carenza di personale tra infortuni, malattie e ferie programmate che hanno creato qualche ritardo sui ritiri dei sacchi. Aumentano, effettivamente, anche i cestini pubblici riempiti.

Insomma il nuovo sistema ha fatto emergere quella zona grigia di cittadini che stanno facendo fatica a digerire il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per diversi motivi. Tra questi c’è con molta probabilità anche qualche straniero che, per diversi motivi, non si è ancora adeguato e per questo Agesp ha già predisposto un vocabolario dei rifiuti in cinque lingue (tra le quali anche l’arabo e il cinese) sul sito e sta traducendo anche i video per i social che saranno resi disponibili a breve sui canali dell’azienda.