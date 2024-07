Convocata il 9 settembre la Conferenza di servizi per la riqualificazione dello stadio di Varese

Sono stati due giorni importanti per la riqualificazione dello stadio “Franco Ossola” di Varese e il comparto sportivo di Masnago. Dopo la comunicazione di lunedì da Palazzo Estense di un progetto aggiuntivo oltre a quello del Città di Varese e Aurora Immobiliare, svelato nella mattinata di martedì 31 con l’apertura del plico che ha fatto uscire allo scoperto la proposta con a capo l’ex cestista canturino Pier Luigi Marzorati (leggi qui), il Comune dà impulso all’iter convocando la conferenza di servizi.

“Dopo la chiusura del bando – spiega la nota pubblicata da Palazzo Estense – che ha visto pervenire due proposte di finanza di progetto, come previsto dalla normativa ora si passa alla fase successiva. E’ stata quindi convocata da parte del sindaco la Conferenza di servizi preliminare per il 9 settembre alle ore 15 a Palazzo Estense, al fine di dichiarare l’eventuale pubblico interesse per la prosecuzione del procedimento”.

La prossima data da segnare sul calendario sarà quindi quella di lunedì 9 settembre quando il Comune sarà chiamato a un passo formale per proseguire il progetto di riqualificazione del comparto masnaghese e che dovrà decidere a quale dei due progetti presentati dare un futuro.