Dedicato a chi ha contribuito in silenzio per il bene della città l’ultimo consiglio comunale di Varese prima delle ferie

Si è svolta a villa Recalcati causa concerto di Umberto Tozzi l’ultima seduta di consiglio comunale prima delle ferie a Varese.

Una seduta più stringata delle altre, con “soli” sette punti all’ordine del giorno, molti dei quali legati alle variazioni di bilancio: ma che ha visto però, all’inizio e alla fine, portati avanti due importanti riconoscimenti a varesini che hanno fatto tanto per la città e per i cittadini.

IN APERTURA, IL SALUTO A LUISA OPRANDI CHE VA IN PENSIONE COME INSEGNANTE

Il primo gesto del Consiglio comunale di Varese in trasferta a villa Recalcati è stato un momento di festa per Luisa Oprandi, consigliera comunale ma soprattutto insegnante che ha raggiunto il traguardo della pensione. Il primissimo intervento d’apertura è stato infatti quello degli auguri alla neopensionata, formulati dalla consigliera del Partito democratico Manuela Lozza, cui si sono aggiunti i fiori consegnati dal capogruppo Pd Giacomo Fisco, e gli applausi di tutto il Consiglio. Emozionata, la consigliera Oprandi ha ringraziato tutti e, rispondendo alla richiesta di non porre fine al suo impegno per i giovani, ha già annunciato che non si fermerà: continuerà il suo lavoro da volontaria presso il Millepiedi e Agorà, ma potrebbe esserci per lei anche un incarico per l’inserimento dei ragazzi appena arrivati in città. L’ARTICOLO

Poi, è cominciato il momento delle dichiarazioni di apertura vere e proprie, che ha visto diversi interventi. Dopo gli auguri a Luisa Oprandi, Manuela Lozza è intervenuta anche per ringraziare l’amministrazione comunale per come si è comportata nell’emergenza alluvione di venerdi scorso, che ha visto la città sotto i colpi di un vero e proprio tifone tropicale.

Dopo di lei è intervenuta Luisa Oprandi, che ha segnalato tra l’altro come da tempo manchi l’acqua nell’area cani di San Fermo, Luca Boldetti, che è intervenuto sul nuovo piano di asfaltature, Luca Battistella, che ha ricordato l’inizio delle olimpiadi tra poco e il fatto che ci sono molti atleti varesini che ci stanno andando: tra gli altri ricorda Pietro Arese, che ha scelto di venire ad allenarsi qui, si è iscritto all’università dell’Insubria e si allena al campo di atletica di Calcinate «Una scelta che dimostra la qualità delle strutture varesine» come ha detto Battistella, ma ha inorgoglito anche il presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini, che ha ricordato che i Campus Sportivi dell’Insubria, che ora danno queste soddisfazioni olimpiche, sono stati realizzati quando lui era rettore.

Dopo l’intervento di Battistella ha preso la parola Domenico Esposito, che ha portato una segnalazione all’assessore Civati: «A Cartabbia, la fine dei lavori che costringono la chiusura di via Tasso è già stata prorogata una volta e teoricamente domani dovrebbe la strada dovrebbe riaprire. Ma è ormai una settimana che non si vedono lavori in qual cantiere e ora la gente è preoccupata e pure un po’ arrabbiata. Chiedo all’assessore: quando si riapre?». Lorenzo Macchi invece ringrazia l’amministrazione per la sensibilità all’ascolto dei residenti, che ha portato a cambiare il senso di marcia in via Riva Rocci e in via Limido, nell’ambito della nuova rotonda di Largo Flaiano. Infine, Matteo Capriolo ribadisce la preoccupazione, specie nei confronti dei tagli ai comuni virtuosi: «Ora i comuni sono sempre più soli».

PRESENTAZIONE DEL DUP, IL PRIMO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno della seduta ha poi previsto innanzitutto la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 da parte dell’Assessore Cristina Buzzetti. Il DUP è uno strumento di pianificazione strategica importante per il triennio 2025-2027, che delineerà gli obiettivi e le priorità del Comune di Varese. Nel “ricalcolo” non possono che essersi inserite le recenti decisioni del Governo sul finanziamento ai comuni. per questo, dopo la presentazione ha voluto prendere la parola il sindaco: «La prima mossa del Governo dopo le elezioni europee è stato tagliare i fondi ai comuni, soprattutto a quelli virtuosi – spiega Davide Galimberti – nell’incontro di ANCI di qualche giorno fa a cui ho partecipato, i più preoccupati erano gli amministratori di centrodestra. Per questo rinnovo l’invito ai consiglieri del centrodestra di fare di tutto perchè il governo torni sui suoi passi, invito che l’anno scorso non è stato accolto. In caso contrario sapremo dove rispedire le richieste di manutenzione straordinaria che molto spesso ognuno di voi fa».

Il documento non è stato sottoposto a votazione, ma solo presentato: i consiglieri hanno tempo fino al 30 settembre prossimo per portare le loro osservazioni.

GLI ALTRI PUNTI

Il primo punto in votazione, e secondo all’ordine del giorno, era invece la deliberazione della Giunta Comunale riguardante una variazione al bilancio di previsione 2024/2026 adottata con urgenza. Anche questa ratifica è illustrata dall’Assessore al bilancio Cristina Buzzetti. A questo proposito Michele Di Toro, ha ricordato ricordato che il Comune ha messo risorse per il canile/gattile ma ha ricordato anche che mancano le risorse regionali. L’assessore Nicoletta san Martino ha risposto in proposito confermando che Regione ha annunciato una somma di 100mila euro, ma che non si sa quando saranno messe a bilancio, e saranno quindi erogate. Il punto è stato approvato senza voti contrari.

Il terzo punto all’ordine del giorno ha incluso anche una modifica al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e l’assestamento del bilancio di previsione 2024/2026, un punto trattato di seguito è stato il quarto punto, perciò la verifica dello stato di attuazione dei programmi e il controllo degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

L’Assessore Roberto Molinari ha presentato invece il nuovo regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione Tecnico, relativo all’assegnazione dei servizi abitativi transitori, il quinto punto all’ordine del giorno. «Devo ringraziare il lavoro fatto da tutti ha spiegato Molinari – Su di un testo quasi blindato, ma una commissione molto produttiva ci ha permesso di fare un dibattito molto costruttivo: una caratteristica positiva della commissione servizi sociali, che ha tra l‘altro votato il regolamento all’unanimità» una unanimità che è stata confermata in consiglio Comunale, per l’approvazione di un regolamento per i Servizi Abitativi Transitori (SAT), che risolvono situazioni di gravissima urgenza e marginalità, con assegnazioni limitate nel tempo.

Sono state discusse inoltre le modifiche al contratto di servizio stipulato tra il Comune di Varese e AVT Srl, con l’obiettivo di migliorare il servizio di trasporto per le persone in stato di bisogno. «La delibera modifica il rapporto tra comune e AVT senza cambiare per nulla il servizio per i soggetti beneficiari» puntualizza Cristina Buzzetti, che ha presentato il punto in questione.

L’iniziativa incassa il sostegno della maggioranza, espresso da Alessandro Pepe (PD) e Mariagrazia d’Amico, mentre la minoranza decide di astenersi, perchè, come ha sottolineato Luca Boldetti: «È un servizio che c’è già da anni: fosse stata una novità, avremo votato favorevolente, ma in questo caso una astensione è piu adatta». Salvatore Giordano invece ringrazia «Avt per la sensibilità, mentre c’è ancora molto da fare da parte dell’amministrazione». Alla fine, il punto è approvato senza voti contrari e 8 astenuti.

UN LUOGO DEDICATO A CHI CREÒ LA CARDIOLOGIA A VARESE: LA PROPOSTA APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

L’ultimo punto all’ordine del giorno è stato una mozione della consigliera del Partito Democratico, Luisa Oprandi, che chiedeva l’intitolazione di uno spazio pubblico in onore del Prof. Cornelio Roella, per commemorare il suo contributo alla città.

«Premetto che questa mozione la presento io ma ne è firmatario anche Guido Bonoldi – ha spiegato Oprandi -Con l’intenzione di chiedere uno spazio pubblico dedicato alla memoria del professor Roella: si era laureato nel 1936, e ha istituito la cardiologia all’ospedale di Varese. Dalla sua iniziativa è nato quel reparto che prima non esisteva e ora si è ingrandito e distinto, tenendo alto il valore dell’ospedale. Lui inoltre ha portato a Varese alla fine degli anni sessanta Christian Barnard, il primo chirurgo a fare un trapianto di cuore: con questa possibilità Giovanna Bon, bambina indunese, e altri varesini hanno potuto andare a Città del Capo a curarsi».

La proposta è di intitolare uno spazio, magari nei pressi dell’ospedale, che lo ricordi: tra i luoghi proposti ci sono i nuovi spazi che si stanno creando intorno a via Guicciardini. La proposta è stata approvata all’unanimità, concludendo con una decisione unitaria l’ultimo consiglio comunale prima delle vacanze estive.

LO STREAMING DELLA SEDUTA