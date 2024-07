Due variazioni importanti per la viabilità a Gurone

Due variazioni importanti per a viabilità a Gurone. Come annunciato dal Comune di Malnate, dal 26 luglio saranno in vigore dei cambiamenti riguardo a via Colombo e l’incrocio tra via Adua, via Redipuglia e via Ravina nei pressi della Chiesa e dell’oratorio San Lorenzo.

Per quanto riguarda via Colombo, verrà revocata l’ordinanza dei mesi scorsi e la strada tornerà percorribile anche se permarrà il limite di 30 km/h e verrà istituito il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, pullman esclusi. Sarà quindi a senso unico il tratto da piazza Bai all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, mentre sarà a doppio senso di marcia da via Papa Giovanni XXIII alla rotonda con via Alfredo di Dio.

Cambierà invece in maniera significativa l’incrocio tra via Adua, via Redipuglia e via Ravina, anche dopo i colloqui intercorsi con Sos Malnate che da pochi mesi ha spostato la propria sede – e quindi la partenza dei mezzi di soccorso – proprio in via Redipuglia.

La nuova viabilità prevedrà lo stop per chi arriva da via Adua, quindi dalle Fontanelle. Chi proviene dalla Chiesa San Lorenzo e da via Ravina dovrà invece dare precedenza a chi proviene da via Redipuglia.