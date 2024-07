Edoardo Riganti è terzo agli Europei di motocross giovanile

Lascia il segno in ambito europeo, Edoardo Riganti: il 14enne di Caronno Varesino centra un prestigioso terzo posto nel campionato continentale di classe 85, disputato nel fine settimana sul tracciato ceco di Loket, nei pressi del confine con la Germania.

Galleria fotografica ManettaTeam: Edoardo e Pietro Riganti agli Europei di classe 85 4 di 19

Il portacolori del Motoclub Gorlese, cresciuto nel vivaio del ManettaTeam di Martino Bianchi, è salito sul podio con la sua Husqvarna alle spalle delle due GasGas affidate al francese Sleny Goyer, primo, e al lettone Jekabs Hudolejs, secondo: 34 i punti dell’azzurrino, uno in meno del pilota baltico mentre il vincitore ha chiuso a quota 41.

Riganti ha costruito il proprio risultato soprattutto nella prima delle due manche, quando si è piazzato al terzo posto alle spalle di Goyer e dell’altro italiano David Cracco su Ktm. Nella seconda manche invece il pilota varesotto ha dovuto fare fronte a un problema tecnico, la rottura del freno posteriore avvenuta durante il terzo giro, ma “Edo” ha ugualmente strappato una settima posizione determinante per ottenere il podio generale.

Bella anche la prova del fratello minore, Pietro Riganti, 21° assoluto al termine dell’Europeo: Pietro ha 12 anni – due in meno – ma ha saputo destreggiarsi nella bagarre di Loket. Dopo una prima manche in cui ha preso le misure (38°), il più giovane dei Riganti ha centrato il 17° posto in gara2 ottenendo 4 punti e piazzandosi al centro della graduatoria.