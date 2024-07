Guida pazza intorno al luna park a Luino, multe e una denuncia

È stato un intenso weekend lavorativo per la Polizia Locale di Luino, che oltre a garantire i normali servizi di istituto ha presidiato le manifestazioni che hanno allietato le calde serate appena trascorse.

Grande successo ha avuto la manifestazione “Luino shopping night” che si è svolta nelle vie del centro, che per l’occasione sono rimaste chiuse al traffico. Nonostante le numerose presenze e le chiusure delle strade imposte per lo svolgimento della manifestazione, non si sono registrate criticità.

I controlli si sono poi spostati nella zona di Voldomino, nei pressi del Luna Park, dove i residenti segnalavano comportamenti contrari alle norme del Codice della Strada da parte degli avventori delle giostre.

Gli agenti hanno fatto una serie di controlli stradali, rilevando violazioni in tema di sosta irregolare, ma soprattutto in materia di velocità e sorpassi azzardati sulla Via Copelli, tanto che qualche conducente si è visto ritirare la patente di guida.

Non è solo nel week end che la movida luinese si anima; infatti, nella settimana appena trascorsa gli agenti del Comando di Polizia Locale di Luino riuscivano a individuare e denunciare a piede libero un luinese che in preda agli effetti dell’alcol aveva danneggiato il veicolo di servizio della Polizia Locale parcheggiato proprio davanti al Comune.

L’esame delle immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte hanno consentito agli operatori di risalire all’identità del vandalo, un ventenne residente in città, e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.