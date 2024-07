I Liberi Artisti in una mostra color pesca

Dopo la mostra “Mirabilia”, in omaggio al naturalista Plinio il Vecchio, allestita al Museo del Paesaggio di Villa Mainona a Tremezzo (Co) e “100% ARTE” al chiostro romanico di Voltorre, l’Associazione presieduta dal designer Daniele Garzonio sarà ospite del Palazzo Verbania di Luino, dove verranno esposte le opere di trentasei artisti sul tema “Peach Fuzz, color of year 2024” di Pantone. Un argomento estremamente interessante interpretato in modo personale dai vari pittori, scultori e fotografi. Nella stessa sede era stata allestita lo scorso anno l’esposizione “Viva Magenta, color of the year 2023” che tanto successo aveva suscitato tra i numerosi visitatori, anche della vicina Svizzera e del Piemonte.

Anche in questa occasione è stato stampato un catalogo con la presentazione critica di Lorenzo Mortara e interventi del presidente Daniele Garzonio, del sindaco di Luino Enrico Bianchi e dell’assessore alla Cultura Serena Botta. Contiene anche le immagini di tutte le opere esposte e una poesia di Romano Oldrini.

Artisti espositori: Stefano Banfi – Luca Barbiero – Gabriella Barioni – Mario Battimiello – Anna Bernasconi – Marialuisa Bossi – Enrico Brunella – Alfredo Caldiron – Ignazio Campagna – Franca Carra – Irene Cornacchia – Emilio Corti – Franco Cucci – Giovanni Dal Cin – Franca D’Alfonso – Paola Esposito – Gilberto Facchinetti – Sara Galati – Daniele Garzonio – Sara Gorlini – Eva Hodinovà – Giovanni La Rosa – Lorenzo Luini – Giuseppe Maggi – Luca Missoni – Serena Moroni – Stefania Pellegatta – Giancarlo Pozzi – Antonio Quattrini – Daniela Radice – Marco Saporiti – Sandro Sardella – Ana Elena Sasu – Rosaria Stevenazzi – Franco Trento – Dario Zaffarroni.

“Peach Fuzz, color of year 2024”.

Luino, Palazzo Verbania, Via Dante Alighieri 5.

Dal 7 luglio al 4 agosto 2024.

Inaugurazione: Domenica 7 luglio alle ore 17,00.

Orari di visita: da Giovedì a Domenica, ore 10,00/12,00 e 14,00/18,00.