Il candidato sindaco di Carnago Fausto Benzi entra in Forza Italia Varese

Fausto Benzi, docente presso il Polo Tecnologico Como Next, esperto di digitalizzazione e candidato sindaco per il centro destra a Carnago delle ultime elezioni comunali di giugno, entra in Forza Italia Varese.

«Diamo il nostro caloroso benvenuto e ringraziamo Fausto per aver scelto di aderire a Forza Italia, un fatto che conferma, una volta di più, l’attrattività e la centralità del progetto politico di Forza Italia a livello nazionale e nell’attuale panorama provinciale», si legge in un comunicato.

«Siamo certi che le sue competenze specifiche maturate in anni di impegno professionale potranno essere un importante valore aggiunto»

Queste le dichiarazioni del segretario provinciale di Forza Italia Varese Simone Longhini e del vicesegretario regionale Giuseppe Taldone in merito all’adesione azzurra di Fausto Benzi, che si va ad affiancare alle tante registrate negli ultimi mesi.