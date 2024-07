Il Pd di Busto Arsizio ricorda l’agente della scorta di Borsellino Emanuela Loi nel parco che le è stato dedicato

Proprio quest’anno a Busto Arsizio è stato intitolato un parco pubblico alla memoria di Emanuela Loi, un’agente della scorta di Paolo Borsellino, morta con quattro colleghi ed il giudice Borsellino nell’attentato mafioso del 19 luglio 1992. E proprio domani (venerdì) ricorre questo anniversario.

Sono passati, infatti, 32 anni da quell’attentato e il Pd, attraverso la consigliera comunale Cinzia Berutti, propone l’idea di dedicarle un momento di ricordo al parco a lei dedicato in via Bellini, nel quartiere di San Giuseppe «per ricordare insieme il suo sacrificio. Emanuela era una ragazza, una giovane donna che svolgeva il suo dovere con coraggio e dedizione assoluta. Nella lettera inviata alla nostra città dalla nipote di Emanuela Loi, la stessa ci ricorda che “fare memoria” significa mantenere viva una persona che non c’è più, per non dimenticare e soprattutto per soffermarsi e per riflettere sulla penetrazione delle mafie nella nostra società e fare in modo che questo non accada più. È questa l’eredità che ci ha lasciato Emanuela».

Appuntamento, per chiunque vorrà esserci, alle ore 16.00 del 19 luglio al Parco Emanuela Loi.