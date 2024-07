In funzione all’ospedale di Varese l’angiografo biplano per il trattamento della patologia cerebrale e spinale

Un nuovo angiografo del valore di quasi 800.000 euro è entrato in funzione all’Ospedale di Circolo di Varese. È la quindicesima apparecchiatura comperata con parte dei 14,8 milioni complessivi del PNRR destinati ad ASST Sette Laghi.

Per l’installazione si è reso necessario riorganizzare l’attività dell’intero quartiere angiografico, al primo piano interrato del Padiglione Monoblocco dell’Ospedale di Circolo, dove sono presenti anche un’altra sala di Radiologia Interventistica e 2 sale di Emodinamica senza però interrompere l’attività.

Nel 2023 eseguite 1400 procedure interventistiche di neuroradiologia

“Un indicatore di attività della sala angiografica varesina – spiega il Direttore Sanitario, Adelina Salzillo – è rappresentato dalle procedure interventistiche di neuroradiologia eseguite nel corso del 2023: oltre 1.400, con il quotidiano supporto di neuroanestesisti, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri professionali e OSS».

Il nuovo angiografo biplanare di ultima generazione sostituisce la vecchia apparecchiatura nel trattamento della patologia cerebrale e spinale, permettendo la visualizzazione sincrona su due piani spaziali (biplano) durante la navigazione all’interno delle strutture anatomiche del cervello, del midollo spinale e della colonna vertebrale.

Diagnosi e trattamento di patologie neurovascolari e spinali

«Il nuovo angiografo permette, con il massimo livello qualitativo possibile oggi sul mercato, la diagnosi e il trattamento delle patologie neurovascolari e spinali come l’ictus ischemico, gli aneurismi cerebrali, le malformazioni vascolari, i tumori del basicranio e le patologie della colonna vertebrale in collaborazione con emergentisti, neurochirurghi, neurologi, otorinolaringoiatri, anestesisti» spiega il Dott. Andrea Giorgianni, Direttore della Neuroradiologia varesina, a cui è affidata la nuova sala angiografica.

Ricostruzioni tridimensionali di elevata qualità

Il nuovo angiografo biplano, attraverso l’utilizzo di software dedicati, ottiene ricostruzioni tridimensionali di elevata qualità, rendendo la diagnosi più accurata e permettendo la successiva pianificazione ed esecuzione della procedura interventistica in maggiore sicurezza. Inoltre, permette di ridurre i tempi di esecuzione delle procedure, la dose di radiazione erogata e la quantità di mezzo di contrasto utilizzata durante il trattamento.

Nella nuova sala angiografica è inoltre possibile acquisire immagini “simil-TC” durante la procedura e ottenere particolari immagini vascolari utili all’operatore che verifica in tempo reale e con estrema accuratezza il posizionamento di dispositivi endoluminali come per esempio gli stent.