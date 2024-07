La Lega: “Altro che attacchi a Zambon, è la sinistra arrogante che offende il sindaco”

«Le dimissioni del consigliere Zambon appaiono quanto meno strumentali e funzionali a chissà quale altro incarico o comunque motivate da impegni lavorativi che nel 2024 l’hanno portata a essere assente oltre il 33% delle sedute consigliari e di commissione. Il presunto atteggiamento del Sindaco non può e non deve costituire il pretesto per giustificare scelte personali».

Lo dice la Lega gallaratese, che contrattacca, dopo che Zambon ha spiegato le sue dimissioni come «un atto di protesta» per l’atteggiamento del sindaco nei suoi confronti, annunciando che rimarrà segretaria del Pd e rafforzerà il suo impegno politico, più che amministrativo,

«Come al solito, le opposizioni di sinistra si permettono di fare la morale a tutti ignorando però che sono loro stessi quelli che in modo arrogante utilizzano termini o similitudini offensive nei confronti del sindaco» scrive in una nota la sezione della Lega. «Come membri della maggioranza gallaratese possiamo dire che ogni questione viene affrontata insieme, con spirito di gruppo ed ognuno di noi apporta le proprie idee e competenze, in un’ottica di costante collaborazione».

«Andrea Cassani, impegnato ogni giorno a tempo pieno per amministrare al meglio la città di Gallarate, è sempre disponibile al confronto, un confronto che, molto spesso, parte proprio da lui. Vogliamo ricordare che ha portato nelle casse di questa amministrazione circa 47 milioni di euro di fondi, tra bandi e PNRR, che hanno visto realizzare – o lo vedranno – diversi progetti».

«Se parliamo di confronto e di apertura comunicativa, riteniamo che in questo vengano costantemente coinvolte anche le opposizioni, nelle varie Commissioni ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Proprio le opposizioni però, sul tema del dialogo, si dimenticano di quando sono stati chiesti loro i pareri e eventuali idee progettuali da presentare nell’ambito del PNRR – un’opportunità storica per l’intero Paese – e nulla è pervenuto».

Anche se a dire il vero proprio su questo punto – il Pnrr – ci fu una fase di confronto e di collaborazione nel 2021, in particolare sull’intervento a Cajello-Cascinetta, con un progetto presentato dal centrosinistra e poi la condivisione iniziale dei progetti che fu anche sottoscritta (le opposizioni hanno poi criticato in parte la realizzazione del piano, ma senza associarsi alle più radicali richieste di revisione avanzata da Comitati e forze extra-consiglio).

Secondo la Lega «la tendenza delle opposizioni di dolersi passivamente senza poi far nulla nel concreto culmina nel pericoloso ed inaccettabile fenomeno della divulgazione di dati inesatti o mal interpretati, come da ultimo avvenuto in tema di sicurezza stradale», un tema su cui il sindaco ha contestato l’intepretazione dei dati Istat che segnalano incidenti, feriti e morti sulle strade più frequenti che nelle altre città della provincia.

L’accusa alle minoranze – centrosinistra, Obiettivo Comune Gallarate e Più Gallarate – è di «fare disinformazione», «gridare o attaccare sul piano personale», con «continue offese» che «non siano affatto fondate ma mosse esclusivamente da livore personale di alcuni appartenenti alla minoranza, che non trovano affatto d’accordo né noi né la maggioranza dei gallaratesi e che non rendono assolutamente merito a quanto il sindaco e la maggioranza tutta, sta facendo e farà per Gallarate».