La Varesina si rifà il look e punta in alto con un progetto triennale

È stata una mattinata importante quella di venerdì 12 luglio per la Varesina Calcio. La società rossoblù, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato diverse novità per continuare a crescere e proseguire l’ambizioso progetto nato nel 2010 e che dal 2013 vede la famiglia Di Caro al timone del club che ha base a Venegono Superiore ma che è rappresentanza di un territorio più esteso che va da Vedano Olona a Cairate passando per Venegono Inferiore.

E proprio Max Di Caro, direttore generale del club, ha presentato le novità: “Il nostro progetto sportivo si basa su tre capi saldi: sport, territorio e valori che la Varesina sta esprimendo e vuole esprimere anche in futuro. Abbiamo stabilito un progetto triennale per riuscire a raggiungere un obiettivo importante che può essere il raggiungimento dei professionisti. A conferma di questo progetto triennale sono i rinnovi di mister Spilli e del direttore sportivo Micheli”.

Di Caro 2: “Il nostro settore giovanile sta crescendo, ben radicato nel territorio. Abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti, quindi il settore giovanile è in continuo sviluppo dal punto di vista agonistico. Questo aumento della qualità dei nostri giovani dovrà essere mantenuto per sostenere la prima squadra. Abbiamo anche aumentato la qualità dei servizi riservati a famiglie e ragazzi”.

Di Caro 3: “Da oggi, Adidas diventa il nuovo partner tecnico di Varesina, ci accompagnerà nei prossimi 4 anni per quello che è il percorso di crescita anche dal punto di vista di immagine e visibilità della società”.

Di Caro 4: “Il secondo caposaldo è quello del territorio, si guarda verso il basso dove ci sono le nostre radici, abbiamo ringraziato amministrazioni comunali per l’aiuto a livello di strutture, perché per far fare attività ai ragazzi c’è bisogno di campi e strutture di qualità. La Varesina è riconosciuta come eccellenza nello sviluppo delle strutture. Da quest’anno vogliamo entrare in collaborazione con le scuole del territorio e coinvolgere tali entità nel nostro progetto. L’idea è di stare vicini anche alle imprese del territorio per creare situazioni importanti che ci portino ad avere ci consentono di crescere. Il lavoro che vogliamo fare riguarda da vicino famiglie e ragazzi, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista sociale, formare sia dei calciatori, ma soprattutto degli uomini”.

Di Caro 5: ”Oggi sono lieto di annunciare la collaborazione con Yop, partner nella comunicazione. Questo è un passaggio importante per noi perché finora la comunicazione è stata gestita in maniera veloce e poco organizzata. Inoltre, si tratta passaggio importante per comunicare in maniera importante la Varesina di oggi e di domani. Vogliamo crescere anche sotto il profilo della comunicazione e diventare eccellenza anche in questo campo. Abbiamo scelto da anni la fenice come simbolo, che ha un significato voglia di rinascita e costante rinnovamento. Sulle maglie ci sarà scritto “Lotta sempre”, perché è ciò che chiediamo a chi indosserà la nostra maglia. Impegno e rispetto sono elementi che fanno parte della nostra filosofia. Avremo una nuova identità che ci accompagnerà nei prossimi anni. Il nostro vecchio logo ricordava un’altra squadra che voi conoscete. Questo ci faceva sentire in difetto e per questo da oggi abbiamo un nuovo logo nel segno della crescita come brand”.



Marcello Vitella (Yop): “La Varesina funzionava già benissimo e la voglia di cambiamento mi ha colpito. Sport, territorio e valori sono tre parole molto forti e su queste abbiamo deciso di lavorale. Noi dobbiamo guardare in alto a livello sportivo e mettersi in discussione anche quando le cose vanno bene, per fare sempre meglio. Inoltre è importante stare con i piedi per terra per mettere radici ancora più forti, grazie alle importanti iniziative sul territorio. i valori sono importanti perché per comunicare qualcosa che sia chiaro bisogna guardarsi dentro.”

Di Caro 6: “I progetti per le scuole sono ancora in fase embrionale. Il nostro obiettivo è quello di offrire supporto nel campo dell’educazione fisica, perché ultimamente c’è sempre più disaffezione a questa disciplina. Vogliamo anche dare una mano anche a livello di materiale. Vogliamo portare imprese del territorio che già collaborano con noi per darci una mano con i programmi (es. Cyberbullismo).

Di Caro 7: “Per il prossimo anno puntiamo ad avere cinquecento tesserati (sono ancora in corso le iscrizioni). Per le strutture abbiamo tavoli aperti per migliorare centri esistenti. Andremo a fare investimenti su campi da tennis e beach volley (a Castiglione) e andremo a coprire dei campi da padel. Per quanto riguarda lo stadio dobbiamo fare interventi importanti, perché se vogliamo andare in C vorremmo giocarla a casa nostra e questo è un sogno di mio padre in caso di promozione non vogliamo giocare in altre città. Abbiamo un tavolo aperto con il comune di Venegono Superiore per cercare di rendere lo stadio a norma per essere pronti in caso di salto di categoria. Il problema più grande di oggi è quello delle luci e il parcheggio da asfaltare. Lo stadio si presenta senza barriere quindi a livello di capienza non ci sono tutti questi problemi. Quello che abbiamo passato lo scorso anno ci ha fatto pensare di accelerare i tempi sui lavori allo stadio. L’idea è quella di avere, in caso di promozione, gran parte dei lavori già fatti per settembre”.

De Caro 8: “Noi non ci sentiamo diversi dagli altri, abbiamo un pensiero radicato che mio padre aveva in mente fin dall’inizio dell’avventura con la Varesina. Crediamo talmente tanto in quello che facciamo che andremo avanti con la barra dritta, coscienti e sicuri di quello che stiamo facendo, investendo sempre in strutture e settore giovanile. L’importante è scegliere gli uomini giusti con caratteristiche giuste per fare squadre forti, l’anno scorso pur avendo budget inferiori ad altre società abbiamo fatto un campionato importantissimo”.

Di Caro 9: “L’anno scorso abbiamo lanciato una bellissima attività dando a ragazzi con disabilità di venire ad allenarsi nei nostri centri e con i nostri istruttori (leggi qui). Abbiamo regalato momenti di attività motoria che difficilmente avrebbero potuto vivere. Questo progetto andrà avanti e cercheremo di migliorarlo sempre di più”.

Giancarlo Frigeri (Sindaco di Castiglione): “Quattordici anni fa qui c’era un piccolo campetto da calcio e negli anni questa società ha costruito strutture importanti e sta arrivando ad avere cinquecento tesserati. Ringrazio la famiglia Di Caro”

Roberto Castiglioni (Assessore di Venegono Superiore): “Noi del comune di Venegono Superiore doteremo lo stadio di nuove infrastrutture con centotrenta posti auto. Quest’anno investiremo 600.000 euro per la parte frontale e nel 2025 per la parte posteriore. Il nostro intento è quelli di cercare di portare a termine il progetto di suo padre”.

Mattia Premazzi (Sindaco Venegono Inferiore): “La rotondità del marchio è importante sul territorio e sulla formazione dei più piccoli io apprezzo il progetto con le scuole. Sul tema di inclusione sociale vogliamo fare la nostra parte da protagonisti nonostante il nostro territorio (Venegono Inferiore) sia quello con meno strutture”.

Alessandro Segalini (Vedano Olona): “Volevo ringraziarvi per il lavoro che state svolgendo, coinvolgendo anche ragazzi meno fortunati e avete la nostra disponibilità a collaborare”

Davide Peri (Assessore Comune di Cairate del sindaco Pugliese): “Anche noi collaboriamo con la Varesina e siamo fieri di questo”.