La Via Francisca continua a crescere e ottiene 35.000 euro dal bando “Avviso Unico Cultura”

La Via Francisca del Lucomagno ha ottenuto un significativo riconoscimento con l’assegnazione di un finanziamento di 35.000 euro nell’ambito del bando ‘Avviso unico cultura 2024′ della Regione Lombardia. Un contributo che permetterà di potenziare ulteriormente il percorso, già consolidato e attivo sul territorio lombardo.

L’antico percorso della Via Francisca del Lucomagno si estende per oltre 500 km da Costanza fino a Pavia, dove si connette alla Via Francigena proseguendo fino a Roma. Dal 2015, però, diverse realtà territoriali, dal Varesotto al Pavese, collaborano per valorizzare in modo particolare la parte italiana di questo cammino che, da Lavena Ponte Tresa, si estende fino a Pavia per 135 km. Il finanziamento ottenuto consentirà di implementare varie attività cruciali lungo il percorso: in particolare si provvederà alla manutenzione del tracciato includendo una revisione del percorso per soddisfare le esigenze delle persone fragili e con ridotta capacità motoria, e saranno effettuate verifiche sulle strutture di accoglienza esistenti, ampliando la rete di punti ristoro e informativi e migliorando la qualità dei servizi offerti.

Grande attenzione sarà dedicata all’accessibilità della Via, grazie a un progetto avviato nel 2018 insieme a Pietro Scidurlo e all’associazione Free Wheels Pietro Scidurlo odv: L’obiettivo sarà quello di rendere il percorso completamente accessibile, eliminando ogni barriera architettonica e consentendo a tutti di fruire autonomamente di ogni spazio.

Altro aspetto fondamentale sarà il potenziamento delle attività di comunicazione: verranno migliorati il sito web, l’app dedicata, i social media e la newsletter, oltre a materiali come mappe, brochure e credenziali del pellegrino. Lo scopo è promuovere la Via Francisca come destinazione privilegiata per il turismo lento, i pellegrinaggi e le esperienze culturali, rafforzando il brand “Via Francisca del Lucomagno” e consolidandone il posizionamento strategico nel panorama turistico.

Tra i risultati attesi, si prevede la creazione di una rete di offerte sul territorio e lo sviluppo di un circuito virtuoso di autopromozione. Inoltre, il progetto mira a sviluppare percorsi educativi per accrescere la consapevolezza del benessere derivato dal turismo lento, e a migliorare la visibilità della Via Francisca del Lucomagno sui principali motori di ricerca per i turisti interessati, anche in vista del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi invernali del 2026.

A sostenere il progetto, da quest’anno, c’è anche l’associazione “In cammino – La Via Francisca del Lucomagno”, composta da coloro che hanno dato vita a questo percorso, come il presidente Ferruccio Maruca e il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

«Siamo molto contenti di aver vinto questo bando perché ci permetterà di migliorare ulteriormente la Via Francisca del Lucomagno, rendendola più accessibile e attrattiva per tutti. Questo finanziamento – commenta Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione ‘In cammino – La Via Francisca del Lucomagno’ – è un riconoscimento importante del lavoro svolto finora e un incentivo a continuare a promuovere il patrimonio culturale e naturale del nostro territorio. Con l’associazione ci impegniamo a garantire il successo del progetto e a sostenere i pellegrini che percorrono questo storico cammino».