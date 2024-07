Lecco Film Fest: Luci della Città che illuminano cultura e società

Il Lecco Film Fest, nato nel 2019, si è subito affermato come un evento innovativo nel panorama cinematografico italiano. Fin dalla sua prima edizione, il festival ha offerto una prospettiva unica e necessaria, concentrandosi su uno sguardo tutto al femminile che attraversa il mondo del cinema, della cultura e della società.

Un Festival di narrazione femminile

Contrariamente a molti altri eventi simili, il Lecco Film Fest non è un festival dedicato esclusivamente al mondo femminile. Piuttosto, è uno spazio dove la narrazione femminile può emergere in tutte le sue sfaccettature, trasversale a ogni ambito in cui le donne apportano il loro fondamentale contributo. Questa scelta si riflette nei contenuti e nei linguaggi innovativi che caratterizzano l’intero festival, rendendolo un punto di riferimento per chiunque sia interessato a una visione più inclusiva e variegata della società contemporanea.

Luci della Città: Il tema della terza edizione di Lecco Film Fest

La terza edizione del Lecco Film Fest, intitolata “Luci della città”, mette in evidenza la capacità della cultura e della proposta cinematografica di illuminare le vite degli individui e delle comunità. Questo tema sottolinea il potere del cinema di fungere da faro, offrendo nuove prospettive e stimolando il dibattito sociale e culturale.

Gli eventi e le attività del festival

Organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, il festival si svolge dal 1 al 7 luglio nell’Arena Estiva di Piazza Garibaldi, un luogo simbolico che ospiterà incontri, dibattiti e riflessioni. I film proiettati, spesso introdotti dai loro registi, saranno punti di luce che illumineranno la città di Lecco, continuando la tradizione delle edizioni precedenti.

Il format del Lecco Film Fest è ricco e variegato, comprendendo:

– **Incontri con i Protagonisti del Cinema**: Momenti di dialogo e confronto con attori, registi e altre figure chiave del mondo cinematografico.

– **Proiezioni di Film**: Ogni film sarà introdotto dal regista o da esperti, offrendo al pubblico una visione approfondita delle opere presentate.

– **Masterclass**: Sessioni educative dove gli aspiranti cineasti e appassionati possono apprendere dai professionisti del settore.

– **Corso di Formazione per Studenti**: Un’opportunità unica per gli studenti di immergersi nel mondo del cinema, acquisendo conoscenze teoriche e pratiche.

Un dialogo costante con il Cinema Italiano

Il Lecco Film Fest mantiene un rapporto dialogico con il complesso mondo del cinema italiano, utilizzando lo sguardo femminile come chiave di lettura per interpretare e discutere i fenomeni contemporanei. Questo approccio consente una comprensione più profonda delle dinamiche sociali e culturali, evidenziando il ruolo cruciale delle donne nella costruzione di una narrazione inclusiva e innovativa.