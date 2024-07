L’elite dell’atletica femminile lascia Milano per Busto Arsizio: “Impianto d’eccellenza per il trofeo Bracco”

Una delle competizioni di atletica leggera femminile giovanile più importanti emigra da Milano a Busto Arsizio. A spiegare il motivo è il presidente della Atletica Bracco e organizzatore del Trofeo Bracco: «Milano, nonostante sia la capitale economica d’Italia, non ha un impianto decente per l’atletica. Busto Arsizio, invece, ha un impianto bellissimo e tutto dedicato a chi fa questo sport. Qui vogliamo fare qualcosa di grande anche l’anno prossimo».(ph.Grana/FIDAL)

Busto Arsizio batte Milano grazie allo stadio dell’atletica

La presentazione della dodicesima edizione del Trofeo Bracco che si terrà giovedì 10 luglio alle 19 presso la pista di atletica leggera Giuseppe Borri di Busto Arsizio è uno schiaffo al sindaco di Milano Giuseppe Sala e una carezza al sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e al suo assessore allo Sport Maurizio Artusa che non perdono l’occasione di sottolineare gli importanti investimenti nel settore impianti sportivi: «Abbiamo messo in capo oltre un milione di euro per le manutenzioni dei nostri gioielli» – tra questi la pista di atletica che dall’anno scorso ha un manto tutto nuovo.

Le parole di Claudia Giordani del Coni

All’evento era presente anche la vicepresidente del Coni Claudia Giordani che ha voluto sottolineare come quest’anno l’Italia porti alle Olimpiadi di Parigi una delegazione di 42 atleti e 40 atlete tutti molto competitivi «per la prima volta organizzate seguendo il principio della parità di genere. Ecco che questo evento è, quindi, molto importante per le ragazze che vogliono portare avanti il loro sogno olimpico».

L’evento si svolgerà a partire dalle 19 nell’impianto di Sacconago gestito dalla Pro Patria Arc, col presidente Gianmarco Castaldi ad esprimere tutto l’orgoglio per questo riconoscimento: «Sono qui a rappresentare una società che ha una grande storia e non posso che essere felice di poter organizzare insieme ad Atletica Bracco un evento di questa portata».

Le giovani speranze dell’atletica femminile tutte insieme a Busto Arsizio

Organizzato dalla società Bracco Atletica, questo prestigioso meeting annuale offre una piattaforma competitiva per alcune delle migliori atlete nazionali, mettendo in luce il loro talento e promuovendo l’atletica leggera femminile.

Tra le 250 atlete che prenderanno parte alla competizione ci sono Alessandra lezzi nei 100m, nazionale under 23, medaglia di bronzo al Campionati Europei e del Mondo Juniores più volte campionessa italiana; nei 200m Agnese Musica, nazionale juniores, Gaia Vertello, nazionale juniores, Alice Casagrande, di Busto Arsizio, finalista ai Campionati Italiani under 18 2024. Negli 800 Laura Pellicoro, primato personale 2’01*06, medaglia d’oro alle Universiadi in Cina nei m800 e m 1500; Serena Troiani, di Busto Arsizio, nazionale azzurra, Martina Canazza, campionessa italiana under 23 e nazionale azzurra, Giulia Macchi di Busto Arsizio, 2^ ai Campionati Italiani under 18 nei 400m, azzurra ai prossimi Campionati Europei under 18 e Alessandra Almici, nazionale juniores, medaglia di bronzo ai Campionati Europei e del Mondo juniores. Nei 1500 occhi puntati su Camilla Galimberti, campionessa italiana juniores; nei 100 hs Celeste Polzonetti, campionessa italiana under 18 juniores nei 60m e 100m hs, nazionale azzurra, 4^ ai Campionati Europei juniores; Ludovica Cavo, azzurra juniores nei 400hs; Boafa Veso, azzurra juniores nel triplo; Monica Aldrighetti per il salto con l’asta. A chiudere le giavellottiste Sofia Frigerio, campionessa italiana juniores e Margherita Randazzo, nazionale azzurra oltre a Paola Castaldi, Ilaria Marasso e Noemi Carminati, fra le migliori atlete della specialità del martello.

Risultati sportivi e risultati a scuola

«Il Trofeo Bracco non è solo una competizione, ma una vera e propria celebrazione della passione e della dedizione verso l’atletica senza dimenticare la scuola. Basta pensare alla storia di Laura Pellicoro alle Universiadi e di Giulia Macchi, straordinaria promessa. Tutte queste ragazze hanno valori importanti che serviranno nella vita» – come ha ricordato il presidente Fidal Gianni Mauri.

Informazioni Pratiche

L’ingresso alla pista di atletica leggera Giuseppe Borri di Busto Arsizio è gratuito, e gli appassionati di atletica sono invitati a partecipare e sostenere le atlete in gara. Per ulteriori dettagli sull’evento e il programma completo delle gare, è possibile visitare il sito ufficiale di Bracco Atletica.