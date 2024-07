Maria Croci vicesindaco, Baroni, Battaini, Botta e Torchia assessori: ecco la nuova giunta di Malnate

Due conferme e tre nuovi assessori. Qualche cambiamento era inevitabile tra la Giunta che ha guidato Malnate fino alle elezioni e quella che formerà da questa sera – mercoledì 3 luglio – la nuova Amministrazione. Nadia Cannito, nuovo sindaco di Malnate, lascia l’assessorato al bilancio a Enrico Torchia, una delle new entry assieme a Gigi Baroni, che sarà l’assessore all’urbanistica, e Piero Battaini, che torna a far parte della Giunta malnatese come assessore ai lavori pubblici. Vicesindaco sarà nuovamente Maria Croci, così come fu nel mandato di Samuele Astuti, oltre ad essere a capo dell’assessorato ai servizi educativi. Altra figura di continuità sarà Carola Botta, nominata assessore ai servizi social.

Il comunicato:

A seguito dei colloqui intercorsi durante le scorse settimane con i gruppi che compongono la sua coalizione e diverse parti sociali che compongono il territorio, il Sindaco di Malnate, Nadia Cannito ha definito i nomi dei componenti della Giunta comunale.

Maria Croci (Lista Insieme Maria Croci) assessore vicesindaco e assessore con deleghe a servizi educativi, culture, pari opportunità, università della terza età e gentilezza

Gianluigi Baroni (Lista Insieme Maria Croci) assessore all’urbanistica con deleghe a ambiente e servizi di igiene urbana, suap, commercio (DUC), edilizia privata, energia, sport

Piero Battaini (Lista Partito Democratico) assessore ai lavori pubblici con deleghe a manutenzioni (verde) polizia locale e protezione civile, sicurezza del territorio

Carola Botta (Lista Partito Democratico) assessore ai servizi sociali con deleghe a comunicazione, giovani e turismo

Enrico Torchia (Lista Partito Democratico) Assessore al bilancio con deleghe a affari generali, lavoro, patrimonio, partecipate

Il Sindaco, che terrà le deleghe a Città dei bambini, rapporto con le altre Istituzioni e attuazione del programma, ha dichiarato: «Sono molto soddisfatta della squadra di Giunta che è costituita da persone con competenze specifiche sulle deleghe assegnate, capacità e voglia di lavorare per la comunità. Sono molto fiera dei consiglieri comunali che saranno importanti nel fornire l’indirizzo politico all’amministrazione. Comincia inoltre, con la definizione della squadra, un percorso di dialogo con tutte le altre forze politiche, tesa a ottenere il massimo per la Nostra Città».

A seguito delle nomine sindacali, subentrano in Consiglio Comunale Olinto Manini per la lista Insieme Maria Croci e Silvia Binda, Davide Bisulca e Laura Covello, per la lista del Partito Democratico.