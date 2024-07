Mercato della terra a Induno Olona alla scoperta dei prodotti licali

Slow Food Provincia di Varese invita a partecipare al Mercato della Terra del Piambello, un evento imperdibile per tutti gli amanti del cibo buono, pulito e giusto. Questo mercato, organizzato da Slow Food Mercato della Terra Piambello, si terrà sabato 13 luglio 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00 a Induno Olona, in Via Bruno Jamoretti, Località San Cassano.

Al Mercato della Terra del Piambello saranno presenti numerosi produttori locali, selezionati da Slow Food Provincia di Varese. Avrete la possibilità di fare la spesa in modo consapevole, acquistando prodotti di alta qualità come birra, biscotti, carne bianche, cereali, farine, erbe officinali, formaggi, frutta, marmellate e composte, miele, nocciole e derivati, olio, pane, pasta, pollame, riso, salumi, verdure, vino e zafferano. Tutti i prodotti sono realizzati con cura e passione dai nostri produttori locali, garantendo un’esperienza culinaria autentica e sostenibile.

Alle ore 10:30, da non perdere la presentazione di Samuele Cangi e Stefania Cassani dell’azienda agricola Elleboro di Bregazzana. Saranno presenti con i loro prodotti caprini ed il Capracanta, progetto Slow Food Sopralapanca, offrendo una panoramica dettagliata delle loro specialità.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per conoscere meglio i produttori locali, scambiare informazioni ed esperienze e sostenere l’economia del territorio. Il Mercato della Terra del Piambello è un progetto di Slow Food che mira a promuovere la cultura del cibo buono, pulito e giusto, valorizzando le eccellenze locali e il consumo consapevole.

Per ulteriori informazioni

Email: info@slowfoodvarese.it

Sito web: mercatodelpiambello.it