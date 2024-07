Nel bilancio della Regione risorse per i piccoli comuni con minori allontanati dal nucleo familiare

Regione Lombardia ha messo a disposizione 2,6 milioni di euro per aiutare i piccoli comuni a sostenere il carico economico legato alla gestione dei minori allontanati dal nucleo famigliare. I fondi sono stati stanziati nel bilancio dell’assestamento di Regione Lombardia recentemente approvato.

«Una misura che andrà ad alleviare i bilanci comunali, spesso già fragili, che finora hanno sopportato interamente tali spese – dice Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia. Già lo scorso anno Regione Lombardia aveva già avviato azioni concrete per sostenere i piccoli comuni con un finanziamento di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Questo intervento, fortemente voluto dall’assessore Elena Lucchini e da me, mirava a supportare le amministrazioni locali nella gestione dei minori in affido, una sfida complessa che richiede risorse e competenze specifiche».

Quest’anno il nuovo stanziamento di 2,6 milioni di euro rappresenta un ulteriore passo avanti nel sostenere i piccoli comuni: «Questa misura – aggiunge Monti – non solo allevia i bilanci comunali, ma consente anche di reinvestire le risorse liberate a favore delle comunità locali. La continuità di questo supporto dimostra l’impegno di Regione Lombardia nel garantire che le risorse comunali possano essere utilizzate in modo più efficiente, migliorando così la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ringrazio l’assessore Elena Lucchini per la sensibilità dimostrata su questi temi e per essere stata protagonista fin dall’inizio della legislatura in azioni molto concrete. La sua collaborazione nel trovare queste risorse nel bilancio di Regione Lombardia dimostra l’impegno nella continuità di una misura che, nella sua prima attuazione nel 2023, ha avuto un impatto significativo per tanti piccoli comuni lombardi».

