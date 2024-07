Nella suggestiva cornice del Palio, Castiglione si prepara a ballare con “Divinluks & Friends”

Show, balli, musica, Dj e Vj set e spettacoli di luci, cannoni del fumo e teste mobili: questi sono solo alcuni degli elementi che renderanno vibrante la serata del 6 luglio con l’evento “Divinluks e Friends”, nel suggestivo scenario del Palio dei Castelli di Castiglione Olona.

Alle 16.15, l’evento prenderà il via con l’esibizione di Aceituna insieme alla crew di ballerine MarVoz Dance. Seguirà alle 17.00 il DJ set pre-partita e aperitivo con Space Boy e alle 18.00 la proiezione della partita sul maxischermo ledwall 4 metri per 2. Alle 20.00 riprenderà il DJ set post-partita, sempre con Space Boy, e tra le 21.00 e le 21.30, si terrà uno show con i musici di palazzo e un combattimento con le spade infuocate. Alle 22.00, in ultimo, è previsto un VJ set interattivo con Divinluks, seguito da una chiusura a sorpresa.

«Per questa giornata è stata realizzata un’applicazione dove tutti potranno trovare gli appuntamenti e gli artisti – racconta Luca Visentin, in arte Divinluks -. Durante la serata, inoltre, ci sarà una fotografa a terra e un operatore con drone dal cielo per scattare e riprendere i momenti più belli dell’evento che verranno poi montati in un after movie mentre le foto saranno disponibili nella gallery dell’app e saranno scaricabili con un album condiviso. Grazie a chi verrà – conclude Divinluks – ma soprattutto grazie agli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare questo evento: Banca Mediolanum con Donato dell’acqua family banker, BASIC Varese, Enjoy Live music Italia, Lifeitaly, Xènia Pérez Brand, concessionaria Castiglioni, la pasticceria di Davide Pisano, Erica Catering, Sotto e Sopra, Professione parruchiere di Paolo Antoniazzo, Calza Inn, Happy Car vendita noleggio Camper».