Nico Mannion, che è sempre restato al suo posto

“Si allontana”. “Si avvicina”. “Ormai è andato”. “Quasi fatta per tenerlo”. Hanno ormai dello stucchevole i movimenti che da due mesi vengono accostati a Nico Mannion, il playmaker e stella della Openjobmetis Varese attorno al quale è stata costruita la squadra biancorossa. Mannion, in realtà, è sempre stato fermo al proprio posto come si conviene a un giocatore professionista che ha in corso un regolare contratto che prevede – sì – la possibilità di addii ma che ha anche obblighi e garanzie a proprio favore.

Riepiloghiamo una volta per tutte: scaduta il 30 giugno la clausola che poteva essere sfruttata dalle società iscritte all’Eurolega, resta la scadenza del 31 luglio dedicata alle franchigie della NBA. Arrivasse Golden State (che ne detiene i diritti oltreoceano) o un’altra formazione, Nico potrebbe salutare senza intoppi e Varese incasserebbe la cifra prevista dal contratto.

In tutti gli altri casi, chiunque volesse Mannion dovrebbe trattare l’acquisto seduto a un tavolo con Luis Scola. Che – eventualmente – non farebbe sconti, incassando cifre molto alte e nel contempo risparmiando i soldi dell’ingaggio lordo (tanti, da reinvestire sulla squadra). Accadrà da qui in avanti? Lo vedremo, escluderlo è impossibile – vedi caso Hanlan – ma in questo momento non si vedono mosse in questa direzione.

Detto questo, quindi, perché continuare a tirare in ballo Mannion? Certo, i tifosi per natura sono curiosi e hanno “bisogno” di alimentare la propria passione anche nei mesi estivi, in assenza di partite e con la squadra già completa. Ma il buon Nico – non certo un appassionato di social – cosa avrebbe dovuto fare in questo periodo di “limbo” dove, per l’appunto, su di lui c’è una possibile clausola di uscita?

A quanto ci risulta, Mannion è attualmente in Arizona dove risiede; la società ha già acquistato il biglietto aereo a suo nome per il viaggio che lo riporterà a Masnago verso il 10 di agosto. Allora, finalmente, Nico si muoverà.