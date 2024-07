Penasca il borgo dipinto di Varese con la terrazza su Campo dei Fiori e Monte Rosa

Penasca è un antico borgo di epoca medievale nel quartiere di San Fermo nella città di Varese.

Di tradizione contadina, ha un cuore urbano storico con strade strette e costruzioni rurali. La sua particolarità sono i dipinti e i pannelli che riproducono poesie in italiano e in vernacolo.

Custode prezioso di questo piccolo gioiello d’arte e di storia è il Gruppo Culturale “Amici di San Fermo” che tiene viva l’attenzione su quello che può essere ricompreso tra i borghi dipinti. Sono, infatti, i muri delle abitazioni a ospitare i dipinti e i testi poetici in modo permanente.

RASSEGNA D’ARTE PENASCA

L’idea, come si racconta nella pag Facebook dedicata, si deve agli artisti Enrica Turri Bonacina e Sergio Colombo ideatori, quarantatré anni fa, della Rassegna d’arte a Penasca tra le prime in provincia. La manifestazione, anno dopo anno, ha permesso di arricchire la collezione d’arte contemporanea permanente: murales, poesie e brani di prosa, mosaici.

La prossima edizione si terrà il 7 e l’8 settembre e vede la partecipazione di oltre 50 artisti tra pittori, scultori e fotografi.

VIA AQUILEIA L’ANTICA VIA CHE SALE AL BORGO

Dalla valle si può salire al borgo attraverso via Aquileia, l’antico percorso pedonale che porta direttamente al belvedere da cui si apre un panorama che spazia dalla valle dell’Olona, fino alle cime del Sacro Monte, del Campo dei Fiori e del Monte Rosa. Si tratta di un percorso in acciottolato lungo 292 metri affiancato da un percorso a gradoni che possiede lo “status” di pubblica via e come tale è aperta al pubblico.

CHIESTA DEI SS FERMO E RUSTICO

Nel borgo, si trova la chiesa dei santi Fermo e Rustico i cui lavori di restauro si sono conclusi nel 2021.

L’edificio risale al XIV secolo, ma, con ogni probabilità, si trova sul sito di un luogo sacro più antico. Per i residenti, questa chiesa ha un grande valore perchè viene condiderata come la casa dei santi patroni inseriti tra le case.

L'intervento di restauro era mirato al risanamento delle strutture murarie dalle infiltrazioni di umidità e al restauro conservativo di tutte le decorazioni interne.

COME RAGGIUNGERE PENASCA

Per salire al borgo di Penasca si deve raggiungere il rione di San Fermo. È consigliabile lasciare l’auto in piazza Don Gabbani e poi percorrere via Aquileia, la strada acciottolata che sale. In alternativa, per chi non ha voglia di salire a piedi, si può raggiungere in auto fino lungo via Rovereto e lasciare l’auto nei posteggi oltre la chiesa parrocchiale, in via Monte Cristallo da dove si entra nel borgo d Penasca.