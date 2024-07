Pietro Arese, sgambata varesina prima di volare alle Olimpiadi

Tra gli atleti che stanno rifinendo la preparazione in questi giorni prima di salire sull’aereo per le Olimpiadi di Parigi c’è anche Pietro Arese, stella del mezzofondo azzurro che si appresta a vivere la prima esperienza ai Giochi della sua carriera.

Arese è piemontese di origine (è nato a Torino l’8 ottobre 1999) ma dal 2018 è varesino d’adozione grazie al suo ingresso nel College del Mezzofondo allestito all’interno dell’Università dell’Insubria. Una unità di élite guidata dal tecnico di Pietro, il “mago della Valceresio”, Silvano Danzi che già in passato ha preparato atleti per i massimi palcoscenici internazionali a partire dal siepista Giuseppe Maffei.

Per questo motivo la figura di Arese è divenuta centrale nello sport di casa nostra tanto che ieri sera – mercoledì 17 – l’azzurro ha voluto effettuare una “sgambata” sulla pista di Calcinate degli Origoni accompagnato dal sindaco Davide Galimberti. «Venire a Varese è stato il punto di svolta della mia carriera e sarò sempre grato alla città» ha detto Arese a margine dell’appuntamento sul tartan.

Per il 25enne l’obiettivo è quello di entrare nella finale dei 1.500 metri, specialità di cui è primatista italiano grazie al tempo di 3.32.13 ottenuto a fine maggio. Un crono con cui Arese ha “cancellato” il precedente limite fatto segnare da Gennaro Di Napoli nel 1990. La sua stagione è quindi proseguita con il bronzo ai Campionati Europei di Roma alle spalle del fenomeno norvegese Ingebrigsten e del belga Vermeulen, risultato che lo ha già messo “in linea” sulla strada per Parigi. E che finalmente gli ha permesso di salire su un podio di grande rilevanza internazionale.

«Le Olimpiadi sono il sogno di tutti gli atleti – ha detto ancora Arese a Calcinate – e per realizzare che sono davvero lì, al villaggio olimpico, mi ci vorrà qualche giorno». Poi, una volta “ambientato”, la concentrazione dovrà spostarsi immediatamente sul campo di gara: i 1.500 prevedono tre impegni con batterie, semifinali e finale (2, 4 e 6 agosto). Un programma nel quale oltre alle qualità fisiche conteranno la capacità di recupero e quella di rimanere focalizzato sull’obiettivo che per Arese – verosimilmente – è quello di disputare la gara per le medaglie.

PIETRO ARESE

Disciplina: Atletica leggera

Specialità: 1.500 metri maschili

Nata: 8 ottobre 1999 a Torino

Provenienza: Varese

Società: Fiamme Gialle

Olimpiadi disputate: esordiente

