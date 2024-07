Un’altra settimana di caldo in arrivo con temperature sopra i 30 gradi

“Ma quanto durerà ancora questo caldo?”

La domanda ricorre nelle ultime ore sulle bocche dei varesini e dei varesotti, poco avvezzi a periodi cosi lunghi di canicola. Le grandi e lunghe piogge sono ormai bell’e dimenticate, e il problema ora è ripararsi dal caldo in momento che crea grandi stress fisici soprattutto tra le persone più fragili, piccoli e anziani. Per capire meglio a cosa dobbiamo prepararci, abbiamo provato a fare qualche domanda a Paolo Valisa, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino di Varese.

«Siamo ormai a 17 giorni sopra i 30 gradi, gli ultimi 10 dei quali consecutivi – Spiega Valisa – Quello che risulta meno sopportabile quindi è la continuità del caldo più che le sue punte estreme: in questi giorni siamo arrivati a 33 gradi a Varese città, con punte di 34 nel sud del varesotto, ma siamo lontani del record storico di 36,8 gradi a Varese del 27 giugno del 2019».

Di questi ultimi giorni, tutti tra i 30 e i 33 gradi, la cosa che fa più soffrire tutti noi dunque è la continuità: «Una caratteristica dell’alta pressione africana, che è più persistente di quella delle Azzorre» precisa Valisa.

Le minime poi incidono tantissimo in questa sensazione di caldo opprimente: «Quelle si che sono temperature un po’ più vicine ai record stagionali: il record, sempre del 2019, è dello stesso giorno di giugno in cui si è registrata la più alta massima: la minima è stata infatti di 27 gradi, ed è stata favorita dal favonio che c’era quel giorno. Ma la minima della notte scorsa è stata di ben 23,6 gradi e di 22,8 in quella precedente».

I valori massimi però dipendono molto da effetti locali: «Nelle giornate soleggiate non si possono dare valori generali ed estesi: si può solo dire, genericamente, che ci saranno un po’ meno gradi sui laghi e zona nord, e un po’ di più nel sud. Ad esempio alle 11 di oggi a Malpensa eravamo intorno ai 31, 5 gradi, mentre a Varese ce n’erano 28,7. Ma variazioni anche importanti ci possono essere tra casa e casa e tra via e via».

Da segnalare inoltre anche le concentrazioni dell’ozono molto alte in questi giorni: «Dal punto di vista metereologico questa è una situazione favorevolissima per favorire alte concentrazioni – precisa Valisa – Sia a Varese che a Malpensa sono stati superati ampiamente i limiti della soglia di informazione, 180 microgrammi al metro cubo in un’ora. La soglia di allarme però è di 240 in un’ora e, pur essendo noi ora intorno ai 200 sarà difficile raggiungere tale soglia, anche perché sono giorni in cui viene meno uno degli elementi importanti per l’aumento della concentrazione di ozono, il traffico veicolare».

LE PREVISIONI: NIENTE DI BUONO NEI PROSSIMI GIORNI, IL CALDO CONTINUA ANCORA ANCHE SETTIMANA PROSSIMA

Tutto questo fino ad oggi. Ma nei prossimi giorni come andrà?

«Le previsioni purtroppo non dicono niente di buono – spiega Valisa – Il caldo è destinato a durare un’altra settimana o anche 10 giorni. Ci sarà un’indebolimento delle temperature da giovedì a domenica, perchè le perturbazioni che transitano nel nord Europa ci toccano, anche se solo marginalmente. Già stasera potrebbe arrivare qualche piccolo temporale su alpi e prealpi, anche se sarà più interessata la Lombardia orientale, mentre domani sera e venerdì sera i temporali dovrebbero essere un po’ più incisivi e arrivare anche da noi».

Le giornate invece «Saranno caratterizzate da grande caldo e grande afa, rimanendo tra i 32 e i 34 gradi. Queste perturbazioni dovrebbero portare un almeno temporaneo abbassamento delle temperature per sabato e domenica, che rimarranno tra i 30 e i 32 gradi nel weekend. Settimana prossima però le temperature torneranno alte come in questi giorni, tra i 32 e i 34 circa, e il rischio è che la cosa prosegua per tutta la settimana».