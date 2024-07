Roberto Saviano arriva a Varese

C’è attesa per l’arrivo di Roberto Saviano a Varese. Lo scrittore e giornalista è ospite della rassegna Varese Summer Festival, organizzata da AD Management e dal Comune di Varese. L’appuntamento è ai Giardini Estensi per mercoledì 24 luglio quando salirà sul palco con un recital che accompagnerà lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale.

La rassegna prosegue poi il 26 luglio. Cambia registro con l’appuntamento musicale che vede protagonista Mario Biondi e il suo progetto al “Crooning Undercover” che sta portando il suo live nelle più prestigiose location italiane e non solo. Uno show unico nel suo genere, con la band di 7 musicisti. Il repertorio spazierà dai brani del nuovo album ai più grandi successi della sua carriera, arrangiati ad hoc per questo progetto live.

Il 27 luglio, sarà all’insegna delle risate con lo spettacolo “Anche meno” di Max Angioni, il nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmierà la proverbiale autoironia. Angioni si considera davvero un miracolato, e stenta a credere a questo inatteso successo ed è proprio questo che ritroviamo in “Anche Meno”, un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno!

La serata finale sarà il 28 luglio con Paolo Crepet. Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco con la sua nuova conferenza spettacolo “Mordere il Cielo”, arriverà a Varese dopo il successo nella passata stagione teatrale invernale in cui ha registrato sold out.

