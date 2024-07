Scontro a Besozzo tra un’auto e una gazzella dei carabinieri

Una gazzella dei carabinieri si è scontrata con un’auto a Besozzo alle ore 11 di domenica 7 luglio.

L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio lungo via Michelino da Besozzo. Entrambi i veicoli hanno riportato danni importanti e due persone sono state trasportate in ambulanza rispettivamente all’Ospedale di Circolo (in codice giallo) e all’Ospedale di Cittiglio (in codice verde). In totale sono rimaste coinvolte cinque persone, tutti uomini dai 22 ai 43 anni.

Sul posto sono intervenuti le squadre del soccorso sanitario e i carabinieri.