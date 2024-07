Scoppia la gomma della bici, 61enne si schianta sulla strada della Forcora e arriva l’elisoccorso

Bici e natura sulle montagne del Varesotto: un’uscita sportiva che poteva costare molto caro ad un turista piemontese finito contro le rocce ai bordi della “sp5 dir“ strada che porta in Forcora.

La dinamica è al vaglio ma a quanto pare a tradire lo sportivo sarebbe stata l’esplosione di uno pneumatico mentre l’uomo stava percorrendo la strada che porta dal Lago Delio alla Forcora: una perdita di controllo repentina del mezzo che non ha lasciato scampo allo sportivo finito a terra.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 12 e sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso: l’ambulanza di Padana Emergenza di Luino, oltre ad un mezzo di soccorso avanzato allertato dalla centrale operativa del 118 che ha mosso un elicottero sanitario.

Le condizioni dell’uomo sono gravi, ma non è in pericolo di vita: nella caduta sospette fratture alla zona del bacino e agli arti, per le quali si è optato per il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale sant’Anna di Como.