Scoprire la natura al CRI Green Camp: aperte le iscrizioni al campo estivo gratuito di Croce Rossa Varese

Si aprono le iscrizioni al “CRI Green Camp”, il campo estivo per bambini e ragazzi organizzato da Croce Rossa Italiana Comitato di Varese. Due turni da una settimana ciascuno dal 26 Agosto al 8 Settembre, un’opportunità per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni che, presso la Scuola Secondaria di I grado “Silvio Pellico” di Varese, potranno trascorrere una settimana di divertimento, socializzazione e scoperta della natura.

Durante questi sette giorni, verranno messi in primo piano l’educazione ambientale, il contatto con la natura e la conoscenza del territorio circostante. Per questo saranno organizzate una serie di attività all’aperto, laboratori, attività formative e giochi di squadra, utilizzando modelli didattici innovativi e collaborativi per stimolare lo sviluppo emotivo, motorio e sociale dei partecipanti.

Il programma prevede inoltre visite guidate, organizzate in collaborazione con diverse realtà del territorio, per aumentare la consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente.

Sarà un’avventura straordinaria e un’opportunità unica per i vostri figli di imparare divertendosi.

Anche quest’anno il campo estivo si svolgerà in due turni da una settimana ciascuno, dal 26 Agosto al 1 Settembre e dal 2 all’8 Settembre. Ogni turno potrà ospitare fino a 30 partecipanti.

E’ possibile indicare la preferenza tra le due settimane al momento dell’iscrizione.

Al campus possono partecipare i ragazzini di un’età compresa tra gli 8 e i 13 anni, e la partecipazione al campo estivo è completamente gratuita: non c’è nessuna quota di iscrizione da pagare.

COME ISCRIVERSI

Il campo estivo si svolgerà in due turni: dal 26 Agosto al 1 Settembre e dal 2 all’8 Settembre 2024

Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail a campo.estivo@crivarese.it entro e non oltre il 29 luglio 24.

Per informazioni: varese.giovani@lombardia.cri.it – tel. 338.5762611.