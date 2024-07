Seduta straordinaria del Consiglio comunale di Saronno, al centro il bilancio di previsione 2024-2026

Seduta straordinaria del Consiglio comunale di Saronno martedì 16 luglio alle 21, nell’aula magna al primo piano del Municipio, convocata per discutere del bilancio di previsione 2024-2026.

All’esame dei consiglieri variazioni al bilancio di previsione triennale, l’assestamento generale e la verifica sugli equilibri del bilancio.

Come di consueto la seduta sarà trasmessa in streaming e per radio; il pubblico potrà seguire lo svolgimento dei lavori in diretta video su https://saronno.civicam.it oppure in audio e video su Radio Orizzonti