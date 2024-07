Studentato di Biumo Inferiore, online il bando per l’aggiudicazione lavori del progetto di social housing di via Cairoli

Procede il progetto per la realizzazione del nuovo Studentato di Biumo Inferiore, il campus diffuso che vede la collaborazione del Comune di Varese con l’Università degli Studi dell’Insubria, per realizzare alloggi e servizi dedicati agli studenti universitari. E’ stato pubblicato il bando per l’aggiudicazione dei lavori di intergenerazione urbana legati all’intervento del complesso di via Cairoli. Il termine per il ricevimento delle offerte è il 16 settembre alle ore 12.00.

Nei mesi scorsi sono iniziati i primi lavori per gli altri edifici interessati dal progetto dello Studentato, con le opere di messa sicurezza di Casa Frasconi e con i lavori di riqualificazione per la realizzazione di diversi alloggi presenti in immobili distribuiti nel quartiere.

«Un progetto importante per Varese che consolida sempre più la sua vocazione come città universitaria – spiegano il rettore Angelo Tagliabue e il sindaco Davide Galimberti – per creare un nuovo polo che unisca sviluppo urbanistico e culturale, per conferire una nuova funzione e vivibilità all’intero quartiere, con attenzione per soluzioni architettoniche moderne e sostenibili».

Il valore totale dell’appalto di via Cairoli è di oltre 4 milioni di euro. Anche per questo bando, come per gli altri legati al PNRR, saranno attivati i controlli preventivi sulle imprese che vorranno aderire, in base al protocollo sottoscritto tra il Comune di Varese e la Guardia di Finanza. Si tratta di un accordo che ha l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza nella gestione degli investimenti attraverso costanti controlli amministrativi.

Tutti i dettagli sul bando sono sul sito del Comune di Varese.