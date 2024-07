Terra e Laghi a Rota d’Imagna con Marcovaldo

Nuovo appuntamento in Valle Imagna per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. A Rota d’Imagna andrà in scena la compagnia Arterie Teatro con lo spettacolo “Marcovaldo”. Appuntamento al Parco Brusotti per sabato 20 luglio alle ore 20.

Di e con Alessandra Sciancalepore e Leonardo Ventura

Una storia simpatica e divertente, racconta di un “uomo di natura”, Marcovaldo, che riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde dove alimentare il sogno di un “altrove”.Marcovaldo ha un animo sensibile e quasi ingenuo, prigioniero di una città che sfoggia aggressivamente manifesti, insegne luminose, vetrine, semafori. Uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gags divertenti, oggetti e tecniche teatrali miste, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e ricercare il bello all’interno di una società che sempre più tende all’omologazione.