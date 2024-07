A Tra Sacro e Sacro Monte anche un dibattito sul futuro del borgo

La prima giornata di Tra Sacro e Sacro Monte vede non solo lo spettacolo di Laura Marinoni “Matteo, Il Vangelo” sulla via Sacra alle 21 ma anche i primi importanti eventi collaterali.

Il 4 luglio 2024, dalle 17 alle 19.30, alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi si terrà infatti la seconda edizione della tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese sul Sacro Monte, intitolata “Dialoghi sull’Infinito Sacro e Spazio Profano“, un’importante occasione per discutere e riflettere sulla rigenerazione di un luogo dalla grande rilevanza culturale e spirituale che l’hanno scorso aveva ospitato anche la proposta “bomba” di Davide Rampello di creare quattro nuove edicole per avvicinarsi alla via Sacra.

Marco Giani, Coordinatore della Commissione Rigenerazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Varese, modererà l’evento, che sarà inaugurato dai saluti istituzionali delle autorità locali: Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese; e Davide Galimberti, Sindaco di Varese. Successivamente, Elena Brusa Pasquè, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Varese, e Ileana Moretti, Consigliere dello stesso Ordine, presenteranno l’evento, delineandone gli obiettivi.

Gli interventi vedranno la partecipazione di esperti e rappresentanti di istituzioni religiose e culturali. Parleranno l’arciprete del Sacro Monte don Eros Monti, il reverendo monsignor Luca Bressan della Diocesi di Milano, Maria Pianigiani, referente per il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” del Ministero della Cultura, UNESCO, Paola Biavaschi dell’Università Insubria, Piero Poggioli del Politecnico di Milano, Maria Bianchi, Presidente dell’Associazione Amici del Sacro Monte, e Nicola Tramonte, che porterà esperienze dal Borgo di Orsara di Puglia. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Chiodi, direttore artistico del festival.