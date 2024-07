Tre proposte di camp estivi con l’Hub del Sempione

NOTIZIARIO UISP del 17 luglio 2024

ESTATE – Sport e divertimento con l’HUB del Sempione

In estate ci sono tante belle cose da fare. Ma uno dei modi migliori in assoluto di trascorrere i mesi estivi è partecipare ai camp del progetto HUB del Sempione che, a bambini di tutte le età, offrono la possibilità di divertirsi e crescere in sicurezza, cimentandosi in una moltitudine di attività e discipline sportive.

Dal basket, al calcio, passando per l’equitazione, il tiro con l’arco, il padel e tante altre discipline, alternate a laboratori che aiutano a sviluppare il lato artistico e creativo dei nostri bimbi, come ad esempio il corso di magia.

Il tutto con istruttori ed educatori specializzati che, con professionalità, si adoperano per soddisfare i bisogni dei bambini e farli divertire in sicurezza, per la soddisfazione dei genitori.

HUB del Sempione può contare anche per quest’anno su tre offerte di Camp: a Fagnano Olona, in collaborazione con Minibasket Fagnano dell’Associazione Genitori, arrivando a raggiungere, sulle sette settimane, 170 iscritti con una media di 80 a settimana; HUB Mini City Camp Infanzia, realizzato con il prezioso supporto dell’Associazione Genitori di Casorate Sempione (Agencas), per una media di 50 iscritti a settimana e HUB Mini Camp 2024, che si svolge a Casorate Sempione, con una media di 140/160 bambini a settimana.

Numeri importanti che testimoniano la bontà dell’offerta ludico formativa: «Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo anche in questa stagione di Camp Estivi – dice Matteo Rizzo, Responsabile del progetto HUB del Sempione, che è affiliato alla Uisp -. I riscontri numerici che abbiamo sono il miglior indicatore della soddisfazione e della fiducia che le famiglie di questi bimbi ripongono in noi e nel nostro progetto di crescita per i loro figli: diventare grandi, imparando a divertirsi, perché per noi giocare è una cosa seria».

VARESE – Il maltempo colpisce, ma non ferma, i Gorillas

Il recente maltempo che ha colpito la città di Varese non ha risparmiato il campo dei Gorillas Varese. Forti piogge e venti intensi hanno causato significativi danni alle strutture del campo sportivo situato nel quartiere San Fermo a Varese. In particolare un grosso albero è caduto su un capanno causando sostanziali danni alle attrezzature e rendendo temporaneamente inagibile il cortile adiacente agli spogliatoi.

La dirigenza dei Gorillas Varese ha immediatamente avviato le operazioni di valutazione e riparazione dei danni. Nonostante le difficoltà, la squadra non si lascia scoraggiare e continua a guardare avanti con ottimismo e determinazione. Infatti, sono già in programma una serie di eventi che animeranno il quartiere San Fermo.

Per il mese di settembre, i Gorillas Varese, affiliati alla Uisp, in collaborazione con tutte le associazioni e istituzioni locali, stanno organizzando una serie di eventi musicali, culturali e sportivi che promettono di portare divertimento e intrattenimento a tutta la comunità. Questi eventi saranno un’occasione non solo per gli appassionati di football americano, ma anche per tutte le famiglie e i residenti del quartiere.

A partire da agosto, i minorenni residenti a San Fermo avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente per la stagione 2024-2025 di flag football e tackle. Questa iniziativa è aperta sia ai ragazzi che alle ragazze e rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo del football americano, sport che non solo promuove l’attività fisica ma insegna anche valori importanti come il lavoro di squadra, la disciplina e la determinazione.

L’offerta di iscrizioni gratuite è un chiaro segnale dell’impegno dei Gorillas Varese nel sostenere la comunità locale e promuovere lo sport tra i giovani, offrendo loro un’alternativa sana e costruttiva per il loro tempo libero.

BUSTO ARSIZIO – Anziano più sicuro c0n il CSK

Lo scambio con la delegazione portoghese condotto dal Csk Busto Arsizio – asd affiliata a UISP -, nell’ambito del progetto internazionale Erasmus +, si è concluso con la presentazione del progetto “Anziano più sicuro”, con focus sulla prevenzione delle cadute. Il Csk declina il concetto di sicurezza anche sulla pratica del karate evergreen, ovvero il karate dedicato agli anziani.