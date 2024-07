Turista cade nel lago di Como a Dongo, le ricerche dell’elicottero di Malpensa

Allarme attorno alle 14 di martedì 23 luglio nell’Alto Lario: una turista sembra straniera di 50 anni è caduta nel lago a Dongo e non è più riemersa.

Soccorsi in azione: la persona risulta caduta in acqua da una imbarcazione e non più riemersa.

Sul posto elicottero dei vigili del fuoco “Drago“ da Malpensa con due sommozzatori a bordo sta perlustrando la zona con i vigili del fuoco di Dongo in acqua con battello.

Sono attesi anche specialisti sommozzatori vigili del fuoco da Torino.

Sul posto anche un mezzo del soccorso sanitario con un’ambulanza.