Umberto Tozzi fa ballare e cantare oltre 1700 persone

Umberto Tozzi chiama e Varese risponde. In tantissimi accorrono e cantano sulle note delle canzoni che hanno segnato al colonna sonora degli anni Settanta e Ottanta. Il concerto del Varese Summer Festival va sold out e oltre 1700 persone riempiono i Giardini Estensi in una cornice suggestiva e insolita che lo stesso cantante riconosce «È un luogo meraviglioso, vorrei che voi vedeste quello che noi vediamo da qui. Abbiamo la fortuna di avere un pubblico che si emoziona con noi.»

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’artista conferma quanto sia ancora nel cuore dei suoi fans. “Notte Rosa” apre il concerto che corre in un crescendo di tutti i più grandi successi. Il pubblico canta e balla sostituendo la luce degli accendini, come si faceva in quegli anni, con la torcia del più tecnologico telefonino per illuminare le canzoni più romantiche, prima tra tutte la hit “Ti amo”, famosissimo brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi.

In total white Tozzi è accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra di 21 elementi che colorano con la poesia dei violini e il fascino dei fiati la performance musicale de “L’Ultima Notte rosa The Final Tour”.

Chiude il concerto “Gloria”, scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne, capace di portare il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane.

