Un aperitivo verso Gurone In Festa

Gurone in festa è pronto a tornare. La settimana di divertimenti all’oratorio San Lorenzo animerà le serate tra fine agosto e inizio settembre, ma per iniziare a entrare in clima il primo appuntamento è per domenica 14 luglio.

L’evento è un aperitivo, o meglio un apericena, per prepararsi al meglio all’arrivo del calendario della manifestazione.

L’appuntamento è per le ore 19 all’Oratorio San Lorenzo con la partecipazione del Gin Mirtillo Brillo. Dalle 21 verrà proiettata la finale degli Europei di calcio