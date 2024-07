Una corsa contro il tempo per accendere di rosa Gavirate: due giovedì di eventi serali

I commercianti delle vie XXV Aprile, Garibaldi, Gramsci, Piazza Matteotti e XX Settembre a Gavirate sono pronti ad accogliere cittadini, turisti e avventori per la tradizionale manifestazione “Gavirate rosa shopping”.

In leggero ritardo rispetto al tradizionale calendario a scavalco tra giugno e luglio, dovuto in gran parte alle elezioni e alle dimissioni del Presidente del Distretto dei 2 Laghi, il sindaco Massimo Parola è riuscito con uno sprint a mettere tutti d’accordo e a sistemare permessi e concessioni. «È stata una grande prova organizzativa – afferma Parola- anche perché il tempo a disposizione dopo il nostro insediamento non era tantissimo. Ci rallegriamo per la grande disponibilità dimostrata dai commercianti e da Ascom, che con entusiasmo e professionalità hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento va anche a Pro Loco e CCS, senza le quali sarebbe stato impossibile organizzare le due serate che animeranno la nostra città».

«Ringraziamo il sindaco Parola per la disponibilità e l’impegno messo nell’organizzazione dell’evento – commenta Luca Riccardi titolare della Pasticceria Cardy e promotore della nascita di un comitato commercianti – Con le dimissioni del presidente del Distretto dei 2 Laghi si era creato un vuoto che ci ha costretto a rinviare la manifestazione. Per questa edizione abbiamo pensato di puntare su convivialità e famiglie per dare un’occasione di vivere il centro cittadino puntando sulla socialità. È un banco di prova per noi commercianti: al termine della manifestazione ci ritroveremo per tirare le fila e definire un percorso di confronto più stretto con l’amministrazione».

Saranno due gli appuntamenti: giovedì 11 e 18 luglio con la tradizionale formula di degustazioni, spettacoli e negozi aperti fino a tardi.

Ecco il programma:

giovedì 11 luglio alle 20.00 apertura della manifestazione con taglio del nastro e accompagnamento della banda cittadina. Lungo via XXV aprile e via Garibaldi si troveranno diversi gruppi musicali (musica Bertocchini, Gruppo Strange Fruit, Karaoke, Coro del CFM).

Sarà presente l’intrattenimento per bambini con Alessia in piazza XX settembre e con il Circo Macaggi, oltre all’area food in piazza Repubblica, mentre in via Gramsci ci sarà il karaoke. In piazza del Comune, esibizione della Rock ‘n Roll School Umberto Trivini. Presso il monumento ai caduti, torneo di Calciotto (calcetto balilla 4vs4), per cui sono aperte le iscrizioni al numero 3463309355, e gioco degli scacchi con la società scacchistica Esteban Canal.

Il 18 luglio, musica con Andrea Dj e l’esibizione del rapper Cadra, il gruppo Double Face e l’esibizione del cantante allievo del CFM Favour Edosa con accompagnamento di basso e chitarra; in via Gramsci invece largo ai dilettanti con il karaoke. In piazza Repubblica area food e gonfiabili per i bambini, oltre all’intrattenimento con Alessia in piazza XX settembre. Per le vie ci sarà un doppio spettacolo sui trampoli: Fiori Viventi e Farfalle di Luce. Nella piazza del Comune, esibizione della scuola di danza Geam.

Lungo le vie del centro, oltre alla possibilità di fare shopping presso i negozi aperti, si troveranno gli stand di Progetto Rughe, Avis, CAI, Filarmonica di Gavirate, CFM, Ciclovarese e Pro Loco.

Presente anche un gazebo in cui, dalle 20.00 alle 22.30, sarà possibile acquistare il libro “Gavirate – un paese nella storia”, pubblicato in occasione della proclamazione di Gavirate città.