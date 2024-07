Una pioggia di lettere per l’asilo di Bobbiate

Cara Lorena,

siamo arrivati alla fine del percorso scolastico di mio figlio e ci tenevo a ringraziarti di cuore per tutto.

Grazie per il tuo supporto e per l’ascolto che non è mai mancato. Grazie per l’amore e la passione che metti nel tuo lavoro e che dà ogni giorno i suoi frutti perché io ho visto crescere mio figlio in un mondo bellissimo fatto di creatività, colori, fantasia, sentimenti, musica, contatto e rispetto per la natura.

Grazie per la tua attenzione ai dettagli e ai bisogni di ogni bambino che non è affatto scontata, ma fa una grande differenza.

Ogni anno hai proposto iniziative meravigliose e insieme a Irene e a Maria avete fatto davvero un fantastico lavoro di formazione. Mio figlio ha imparato tantissimo sia a livello scolastico che umanamente!

Sei stata di supporto e conforto anche nei momenti più difficili e hai gestito tutto con calma e discrezione.

Mio figlio è stato fortunato a frequentare questa scuola e se dovessi tornare indietro non avrei dubbi sulla scelta.

Grazie a te, ad Irene, a Maria e a Stefania. Siete delle bellissime persone oltre che delle bravissime professioniste e i bambini che hanno la fortuna di incrociarvi sul loro cammino non potranno che beneficiarne. Tutto bellissimo davvero!

Quasi mi dispiace che sia finita… :)

Rimarrete sempre nei nostri cuori.

Un abbraccio a tutte

mamma V.

Sono la mamma di Tommaso, inserito in classe verde, e di Francesco che frequenta il nido. Volevo esprimere anche a nome di mio marito la nostra più completa soddisfazione per la gestione dei nostri figli presso il vostro asilo. Sono tanti i punti di forza della vostra struttura, il primo che vorrei citare è la grande collaborazione di tutto il personale che consente ai nostri piccoli di vivere la quotidianità in un clima sereno e disteso. Vorrei elogiare anche per l’ attenzione che viene dedicata a ciascuno dei bambini, accuditi con estrema dedizione dalle maestre (in rapporto ad altri due asili frequentati in precedenza da Tommaso non c è paragone e mi riferisco non solo all’igiene, ma anche all’attenzione e conoscenza a tutto tondo del bambino, della sua personalità e attitudini). Un’altra piacevolissima scoperta per noi genitori è stata l’organizzazione di tutta una serie di attività che vengono svolte GRATUITAMENTE (!!!) durante l’anno scolastico in asilo: il corso di psicomotricità, i giochi d’acqua del venerdì all’estivo , l’angolo delle storie e soprattutto il laboratorio dei mestieri, di teatro, di PET Education, di inglese, di arte, di cucina, la gita di fine anno , i giovedì di preghiera con don Gianpietro e molto altro.

Queste sono alcune delle attività costruttive e interattive associate al gioco che hanno reso talmente entusiasta Tommaso che ogni sera, nel nostro momento di chiacchiere prima di dormire , mi racconta soddisfatto quello che è avvenuto in asilo.

Altra iniziativa offerta ai bambini e molto gradita soprattutto dopo la chiusura forzata secondaria al covid-19, è stata la possibilità di avvicinarsi allo sport attraverso i corsi di gioco danza e basket. Inoltre sicuramente la durata dell’ anno scolastico con il prolungamento attraverso l’estivo fino a quasi fine luglio, rappresenta un grande aiuto per i genitori che, come me , lavorano a tempo pieno e non hanno la possibilità di avere sempre disponibile una persona che accudisca i propri figli sin dal mattino.

Per una mamma lasciarli contenti all’asilo e al nido è una grande sicurezza e motivo di serenità familiare.

Tutti sanno che i bambini sono la bocca della verità :osservandoli e ascoltandoli si capisce dall’espressione del loro volto se sono felici; spesso li paragono ai miei pazienti oncologici che mi hanno insegnato negli anni a guardare il loro viso prima ancora degli esami di laboratorio e strumentali… e vedere Tommaso ogni mattina che si prepara sempre volentieri per l’asilo e Francesco che allunga le mani verso le maestre del nido e ci saluta felice, emoziona sia me che mio marito ogni giorno quando li accompagnamo… mi rallegra sentire Tommaso che racconta a tutti le attività che ha svolto nella giornata e cosa ha imparato (e nondimeno cosa ha mangiato perché “mamma, Ivana fa delle cose buonissime solo per i bimbi” )

Tutto questo è la dimostrazione della sua crescita intellettuale e dell’ acquisizione di alcuni valori importanti tra cui il rispetto del ruolo della maestra, la capacità di riordinare oltre che disegnare, contare, riconoscere le lettere, scrivere il proprio nome ….sinceramente non ho percepito segnali negativi da parte di mio figlio riconducibili ai tre cambi di maestra che sono avvenuti da quando Tommaso ha iniziato la materna poiché la serenità dell’ambiente, la collaborazione tra tutti e il coordinamento di Lorena penso che abbiano permesso a mio figlio di vivere la situazione senza un forte impatto emotivo. A richiesta diretta se gli mancasse la maestra precedente mi ha sempre risposto che si trovava bene con la nuova maestra, di “non preoccuparmi che tanto c’erano sempre Lorena e i suoi amici dell’asilo” e quindi ho dedotto che i riferimenti non gli siano mancati, nonostante l’alternarsi delle maestre.

Concludo esprimendo il mio umile pensiero di mamma, ma in cui credo fermamente: se il direttore d’orchestra è appassionato e competente tutti i membri lavorano bene e il risultato non può che essere un capolavoro… Il punto di forza di questo asilo è , come scrivevo nell’oggetto dell’email, la grande collaborazione di tutto il personale che segue i nostri bambini con cuore e passione e dietro al quale sta il lavoro meticoloso e accurato di Lorena. Per questo voglio ringraziare tutti e augurarvi di poter proseguire serenamente questo eccellente percorso di crescita che avete intrapreso con i nostri piccoli e di cui raccogliamo i frutti anche noi genitori …. Grazie per tutto quello che state facendo, noi vi sosterremo sempre!!!

Con profonda stima e affetto

mamma Pamela