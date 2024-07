Una studentessa dell’Einaudi brilla alla gara nazionale degli ottici

L’Istituto Einaudi di Varese ha accolto con orgoglio il podio degli studenti alla gara nazionale degli ottici. Un terzo posto che premia il lavoro sinergico della dirigente Samantha Emanuele, degli insegnanti, degli alunni e dell’intero territorio.

La Gara Nazionale degli Ottici, disputata nelle giornate del 16 e 17 maggio a Vercelli, ha infatti visto la studentessa Rama Kristel della classe 4G, indirizzo Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie-Ottico, distinguersi nelle due prove in cui la competizione si articolava e ottenere un meritato terzo posto a livello italiano.

Questo traguardo ha suscitato una grande emozione in tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, investendo energie e professionalità per ottenere un riconoscimento di competenze di eccellenza a livello nazionale.

Ancora una volta gli studenti dell’Einaudi si sono distinti nelle materie di indirizzo, confermando la vocazione dell’istituto a formare figure professionali altamente qualificate, capaci di introdursi nel mercato del lavoro con profili di alta caratura.

Il premio ottenuto costituisce un ulteriore incentivo per l’Einaudi ad investire nell’adesione a progetti e iniziative regionali e nazionali che diano la meritata visibilità ad una realtà scolastica varesina di eccellenza.

Grazie quindi a Kristel, alla professoressa Eleonora Pastore che si è occupata della preparazione dell’alunna in vista della gara, ma anche a tutti coloro che hanno concorso a questo successo condividendo con entusiasmo il traguardo.