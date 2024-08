A piedi dall’alta Val Veddasca al monte Gambarogno

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, l’escursione nell’alta Val Veddasca, in territorio elvetico, è stata riprogrammata per domenica 25 agosto. La meta sarà la suggestiva balconata del monte Gambarogno.

Accompagnatori Gianni L 3286648208 – Gianni S 3387768131

Ore 8.15 appuntamento al posteggio degli Alpini a Maccagno Superiore

Ore 8.30 partenza con mezzi propri per passo Neggia con posteggio a Indemini di un paio di auto per recuoerare i mezzi posteggiate al passo Neggia

Si richiedono: documento valido per l’espatrio, pranzo al sacco e abbigliamento e calzature adeguate. Escursione gratuita con condivisione di spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 19 agosto ore 8 a venerdì 23 agosto ore 18, la quale provvederà a dare conferma di partecipazione- Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le iscrizioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale, mentre per i non soci è obbligatorio aderire all’assicurazione dal costo di 13 € al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo alla mattina della escursione, inviare un WhatsApp a uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di pioggia escursione annullata.