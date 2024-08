Al canile di Varese si guarda al futuro, ricordando Luca Alfano e la sua “prima zampa” per la nuova struttura

Un momento commovente, carico di emozioni per un amico che non c’è più ma anche per un progetto che, anche grazie a lui, inizia a prendere forma.

E’ stato con questo spirito che oggi al Canile di Varese volontari, amici e familiari hanno ricordato Luca Alfano, scomparso nel novembre scorso, che fino all’ultimo ha rivolto il suo pensiero ai cani del canile.

Insieme alla famiglia e agli amici di Luca, sono intervenuti l’assessore del Comune di Varese Nicoletta San Martino, il vice presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e il consigliere comunale Franco Formato.

«Ci piace pensare che sia stato proprio Luca a muovere le sinergie e che con il suo esempio abbia guidato, ispirato e mosso le azioni che hanno portato alla firma del documento di indirizzo per la progettazione del nuovo canile ad opera del Comune di Varese – dicono i responsabili della struttura – Ci auguriamo che il lascito solidale di Luca sia di ispirazione per altre persone. In questi giorni ci è arrivata un’altra generosa donazione da una nostra nuova sostenitrice, che desidera rimanere anonima, ma che profondamente ringraziamo».

La targa messa oggi a ricordo di Luca Alfano, è un segno che ricorderà a tutti la forza della sensibilità e dell’attenzione verso i meno fortunati e che, ci si augura, spronerà molti a seguire l’esempio di Luca “che con la sua immensa generosità ha messo la prima zampa nel nuovo parco canile di Varese”.

«Nel rispetto del valore della trasparenza che ha sempre contraddistinto la nostra gestione abbiamo deciso di aprire un conto corrente dedicato, i cui fondi saranno destinati esclusivamente alla realizzazione del nuovo canile – ricordano i volontari della Lega Nazionale Difesa del Cane – Sappiamo che tanti cittadini vogliono contribuire a realizzare un parco canile dignitoso e sicuro per i cani e per le persone che prestano il loro servizio di volontariato. Noi siamo pronti e motivati, insieme al nostro staff tecnico, come interlocutori autorevoli al fine di portare la nostra competenza, la nostra esperienza sviluppata in decenni di attività di volontariato in canile per la realizzazione del nuovo Canile di Varese, insieme con i nostri 60 soci, 30 volontari, 30 cani e 2000 sostenitori siamo pronti a collaborare con le istituzioni per agire.».

Chiunque volesse sostenere questo progetto può farlo attraverso il Conto corrente intestato a :

Lega Nazionale Difesa del Cane – Varese IBAN IT 93 D 08404 10801 0000 0000 6456 (causale: erogazione liberale per nuovo canile).