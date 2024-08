Albizzate festeggia Caterina Bosetti, “Orgoglio albizzatese”

Emozioni, gioia e tanto orgoglio anche ad Albizzate per Caterina Bosetti, la Comandante della nazionale italiana di pallavolo femminile che domenica 11 agosto a Parigi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia in questa disciplina.

Precisa, determinata e puntuale, Bosetti ha dato il meglio di sé all’interno di una squadra inarrestabile, che nel corso della finale, non ha regalato alle avversarie statunitensi neppure un singolo set. (L’articolo della partita)

Un successo storico, che l’amministrazione comunale di Albizzate ha deciso di celebrare con uno striscione. “Grazie Caterina“: un messaggio semplice, ma che racchiude in sé tutto l’orgoglio della piccola comunità per una sua ragazza che è arrivata in vetta al panorama sportivo mondiale.