Arriva la prima Superluna dell’anno

Dopo le stelle cadenti, il cielo di agosto si prepara a offrire un nuovo spettacolo con la prima Superluna dell’anno, che sarà anche la prima Luna Blu, (che non è davvero blu), come viene chiamata la seconda Luna piena del mese e la terza di una stagione. L’appuntamento è per la sera di lunedì 19 agosto.

Alle ore 20:26 del 19 agosto la Luna sarà piena, circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.198 chilometri da noi: la Luna sarà quindi un po’ più vicina e apparirà più luminosa e un po’ più grande del solito.

Una grande illusione ottica dovuta al modo in cui il nostro cervello interpreta la distanza e le dimensioni a cui siamo abituati. Quest’anno accadrà ancora il 17 settembre, il 17 ottobre con la Luna piena più vicina del 2024, e il 15 novembre. L’orario ideale per ammirare la Superluna è al suo sorgere, quindi al tramonto, oppure all’alba.

Il Virtual Telescope Project lunedì trasmetterà l’evento in diretta streaming su YouTube: inizio programmato per le 21.30.