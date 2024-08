Auguri a Vladimiro, 101 anni da tifoso interista

Una vita da interista, una passione trasmessa ai suoi figli. Vladimiro Adami compie 101 anni e li festeggia il 13 agosto. Lo scorso anno per la cifra tonda è stato festeggiato ad Appiano Gentile dalla sua squadra del cuore, con tanto di maglietta personalizzata con il numero a tre cifre e il suo nome stampati.

Nato a Monza nel 1923, ha lavorato come impiegato per tutta la vita, fino alla pensione: è in forma e indipendente e lo si vede spesso a spasso per il paese. Padre di cinque figli, da 15 anni vive a Solbiate Arno dove risiede la figlia maggiore, Renata, mentre gli altri vivono in giro per l’Italia: Fabrizio in Toscana, Giusy a Milano, Massimiliano a Bergamo e Stefano a Milano.

Appassionato di pittura, disegno e poesia, ha trasmesso l’amore per queste arti ai figli, insieme all’amore per i colori nerazzurri: «È tifoso dell’Inter da quando ha 9 anni – racconta la figlia Renata -. Da Monza andava in bici all’Arena di Milano a vedere l’Inter quando si chiamava ancora Ambrosiana. Siamo andati allo stadio fino a prima del lockdown, si può dire che è interista da tutta la vita».