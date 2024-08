“Banksy Underground”, a Locarno riapre la mostra del writer britannico

Dal 21 agosto riapre i battenti una mostra imperdibile, che attraverso nuove sorprendenti installazioni, racconta il genio artistico di Banksy dagli inizi della sua carriera fino alle più recenti opere.

All’interno dell’area espositiva si trovano divertenti opportunità fotografiche e una vasta raccolta di immagini che, insieme alle originali installazioni e opportunità interattive, narrano la ribellione artistica di Banksy: ai visitatori sembrerà di viaggiare per le strade di Londra dove incontreranno le più grandi opere dell’artista e potranno esplorare, tramite i documentari presentati all’interno delle sale cinema, la vita avvincente di questo genio visionario.

La mostra è ispirata alla metropolitana di Londra: gli spettatori saranno guidati attraverso le sue “stazioni”, ognuna con richiami alla cultura underground e all’arte provocatoria di Banksy. Il vero cuore pulsante di “BANKSY UNDERGROUND”, però, risiede nell’opportunità di essere protagonisti della mostra stessa: il pubblico è infatti invitato a lasciare la sua impronta, a esplorare la sua creatività sui muri dedicati, abbracciando lo spirito “spray and say” di Banksy. Non bisogna aspettarsi opere originali ma interpretazioni che sfidano il concetto tradizionale di autenticità e promettono di avvicinare all’arte grandi, piccoli, giovani e giovanissimi.

Per festeggiare la grande riapertura, “BANKSY UNDERGROUND” lancia un nuovo imperdibile appuntamento: Giovedì 29 agosto apertura serale per una “NOTTE AL MUSEO” con prezzo speciale a CHF 12.00 per ogni categoria di biglietto; orari e informazioni sul sito ufficiale banksylocarno.ch. La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica e sarà presentata in italiano, tedesco e inglese.

I biglietti sono disponibili sin da subito su ticketcorner.ch Biglietti scontati per i membri Raiffeisen sul portale memberplus.ch. Sito ufficiale: www.banksylocarno.ch. Una mostra prodotta e organizzata da GC Events.