Cascinetta e Cajello: da scuole a centro anziani e “fab-lab”

Proprio mentre in via Curtatone si alzava la “temperatura” dello scontro, la giunta Cassani ha approvato due delibere per fare passi avanti su altri “tasselli” del progetto Grow29, vale a dire il riutilizzo delle diverse sedi scolastiche che verranno lasciate per trasferire i bambini nel nuovo polo scolastico.

«Abbiamo tenuto una giunta straordinaria per le delibere che definiscono il futuro delle scuole esistenti» dice l’assessore Sandro Rech. Due passaggi intermedi, nel quadro definito dal progetto Grow29, ideato nel 2021 e che ruota appunto intorno all’idea del polo scolastico unico di via Curtatone.

«Ogni giorno che passa – accusa Rech – perdiamo soldi per colpa dei contestatori. Se non avessero bloccato il taglio in questi giorni ci sarebbe l’avvio del cantiere» (gli ambientalisti chiedono di rinviare il taglio del bosco fino al 15 ottobre termine del periodo di riproduzione degli animali).

Al di là di quel che accade in via Curtatone in queste settimane, il resto del progetto va avanti?

Per rispondere partiamo appunto dalle due delibere approvate dalla giunta martedì pomeriggio, che sono passaggi intermedi, attuativi di due “azioni” del progetto già definite.

Punto primo: il progetto di fattibilità tecnica ed economica per trasformare la scuola dell’infanzia di via Pradisera (Azalee) in un nuovo centro anziani di quartiere. Ridare una funzione alla scuola dismessa richiederà 1,48 milioni di euro, di cui 1,25 di importo dei lavori e 224mila euro per somme a disposizione.

La seconda delibera invece serviva a definire il “Quadro economico di progetto” per la trasformazione dell’ampia scuola di Cascinetta – via del Lavoro (nella foto di apertura dell’articolo) – in un “Fab-lab”, uno spazio destinato alla promozione dell’autoimprenditoria, con uno spazio asilo nido annesso. In questo caso la struttura è molto ampia e aumentano anche le risorse che serviranno: previsto un importo complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui quasi 2,2 di importo lavori e il resto di fondi a disposizione.

La nuova scuola di via Curtatone, il riuso dei fabbricati di via Pradisera e via del Lavoro sono tre azioni legate le une alle altre: il riutilizzo delle strutture esistenti deriva appunto dalla decisione di accentrare scuole dell’infanzia e primarie dei due quartieri di Cajello e Cascinetta in un’unica struttura.

Rimane invece da definire il destino della scuola primaria di Cajello: secondo il progetto Grow29 le aree potrebbero essere destinate ad edilizia di housing sociale, ma la prospettiva è per ora incerta (è una delle criticità sollevate nel 2023 dalle opposizioni rispetto al progetto complessivo).

Al di fuori del destino delle scuole, un’altra azione rilevante prevista da Grow29 è la creazione di un anello ciclopedonale che tenga insieme Cajello, Cascinetta e le Azalee, transitando anche dalla nuova scuola. «Il progetto della ciclabile è pronto, sono previsti acquisti di terreni su via Giotto, che dovrà essere allargata».

Del progetto dell’anello fa parte anche il nuovo sottopasso della linea ferroviaria, per collegare le Azalee con gli altri due quartieri.