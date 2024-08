Controlli sulla strada provinciale SP 1 del Chiostro di Voltorre: 15 ponti “passano l’esame”

Si sono conclusi con esito positivo le attività ispettive dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sull’intera tratta della strada provinciale SP 1 “del Chiostro di Voltorre”.

La verifica, avvenuta a metà luglio, ha confermato l’efficacia delle operazioni di ispezione, manutenzione nonché la corretta pianificazione degli interventi, nel rispetto delle scadenze e, in alcuni casi, anche anticipandole.

Le ispezioni, condotte in presenza dei tecnici dei Settori Trasporto Catasto Strade e Viabilità della Provincia, avevano l’obiettivo di valutare l’attività di censimento, ispezione e manutenzione eseguita dall’Ente e l’organizzazione dei relativi processi.

I controlli hanno riguardato 15 ponti, alcune opere idrauliche, strutture di sostegno, lo stato della carreggiata e delle relative pertinenze, incluse segnaletica stradale, guardrail, pavimentazione e manutenzione del verde.

Le attività ispettive non hanno rilevato situazioni di pericolo, inoltre, è stata apprezzata la programmazione degli interventi di manutenzione, alcuni dei quali già completati in modo tempestivo e altri pianificati per il prossimo periodo.

Provincia, al momento dell’ispezione, aveva già completato non solo il censimento, come previsto dalle linee guida ministeriali, ma anche una prima ispezione visiva di tutti i manufatti, inclusi quelli di luce inferiore a 6 metri, non soggetti alle disposizioni delle linee guida stesse.

L’Ente procederà a breve con un secondo ciclo di ispezioni sui manufatti finalizzato alla determinazione delle classi di attenzione che definiranno poi le priorità di intervento sui ponti.

A seguito dell’ispezione, L’Ente si è già attivato per risolvere le anomalie segnalate dall’Agenzia. “Sono molto soddisfatto dei risultati delle ispezioni ANSFISA. Abbiamo rispettato le scadenze, e in alcuni casi le abbiamo anticipate, dimostrando efficienza e serietà – commenta il Presidente della Provincia Marco Magrini – Questo conferma che il nostro impegno nella manutenzione e nella sicurezza delle infrastrutture sta dando frutti concreti”.