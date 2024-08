Dopo 11 anni sui campi riparte da Pisa – Spezia la carriera in sala Var di Daniele Minelli

Parte con Pisa – Spezia, una sorta di derby tra i più sentiti in serie B, la stagione di Daniele Minelli, per 11 anni arbitro sui campi di serie A della serie cadetta ed oggi Video Match Official degli arbitri italiani.

Per la 1^ giornata di campionato sabato 17 agosto alle 20.30 Minelli sarà in sala Var con Davide Ghersini con ruolo di Avar (AVAR, dall’inglese Assistant Video Assistant Referee, assistente del VAR) nel match diretto dal signor Gianluca Manganiello.

L’arbitro di Morosolo, classe 1982, è stato promosso nel nuovo ruolo ad inizio agosto, dopo tanti anni in campo. Dall’esordio in Serie B il 29/12/2013 in Brescia – Trapani, passando dall’esordio in serie A il 19/04/2014 in Atalanta – Verona arrivando fino all’ultimo match diretto, Feralpisaló – Brescia il 01/05/2024.

Il 1 luglio 2024 è terminata l’esperienza in campo per il direttore di gara della sezione di Varese, per tanto tempo (e tuttora) punto di riferimento per tutti i più giovani della sezione. Nella sua carriera ha diretto 4 gare in serie A e 147 in serie B.