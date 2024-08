Dopo il “caso Okeke” la Pallacanestro Varese corre ai ripari con Abdel Kader Pierre Fall

Dopo il fulmine a ciel sereno di venerdì sera – 2 agosto – con la sospensione di Leonardo Okeke per gravi motivi disciplinari, la Pallacanestro Varese correre ai ripari e ingaggia in tryout Abdel Kader Pierre Fall.

(foto APU UDINE – Serie A2 LNP)

Il centro senegalese, classe 1991 e di formazione italiana, lo scorso anno ha indossato le canotte di Latina e Casale in A2 e farà parte della prima squadra fino alla fine di agosto, quando la società biancorosso deciderà se esercitare l’opzione di prolungamento per tutta la stagione 2024/25 e quindi rende ufficiale l’ingresso del pivot alto 2,02 metri nella rosa di coach Herman Mandole.

«Siamo contenti di aver aggiunto Abdel Fall al nostro roster in così poco tempo – commenta Matteo Jemoli, assistente General Manager Pallacanestro Varese -. Abdel è un giocatore che ha caratteristiche che si sposano bene col nostro modo di giocare, alle quali aggiunge la sua esperienza, che sarà importante in campo ed anche all’interno del gruppo».

LA CARRIERA DI “AKA” FALL

Nato il 24 gennaio 1991 a Dakar, “Aka” si trasferisce in Italia, a Roma, con la famiglia quando è ancora un bambino. Si forma nel prestigioso vivaio della Stella Azzurra per poi esordire in A2 nella stagione 2012-2013 con la canotta di Trieste. Il triennio successivo lo trascorre nelle fila di Casale mentre nel 2016-2017 si divide tra Torino (esordio in Serie A) e Udine. L’anno dopo torna in Serie A con Brescia, ma da quello successivo si stabilisce nuovamente in A2 dove, in ordine, indossa le maglie di Eurobasket Roma, Scafati, Capo d’Orlando, Latina e, infine, nuovamente Casale dove chiude la scorsa stagione mettendo a referto 9.5 punti e 6.7 rimbalzi a partita.