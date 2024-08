Furto all’Osteria di Sant’Alessandro. I ladri fanno “la spesa” approfittando dell’assenza dei titolari

Colpo nella serata di venerdì all’Osteria di Sant’Alessandro a Castronno. Due uomini si sono introdotti nel locale, che in questi giorni d’agosto è chiuso per ferie, e hanno sottratto carne e generi alimentari dal frigorifero oltre ad alcuni fondi di cassa.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20, quasi “alla luce del sole” e senza particolari accorgimenti per evitare di destare sospetti. Come ricostruito con amarezza dai responsabili dell’osteria: «I due malviventi hanno scavalcato l’ingresso laterale, scassinato la porta e sottratto tutto quello che sono riusciti a raccogliere. La merce rubata è stata portata all’esterno da uno dei due e passata al complice che a sua volta l’ha caricata in un furgone bianco fermo ad attendere la coppia».

I due sono poi fuggiti con la refurtiva. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Ancora da stimare l’importo della merce rubata tra cui materie prime di qualità utilizzate per l’attività di ristorazione.